Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами

Боррель назвал миграционный кризис примером нового способа управления конфликтами
Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.
Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.
На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.
На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.
Мигранты находятся прямо на линии границы.
Мигранты находятся прямо на линии границы.
Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.
Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.
На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.
На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.
Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.
Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.
Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.
Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.
Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.
Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.
Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.
Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.
Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.
Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.
Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.
Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.
На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.
Мигранты находятся прямо на линии границы.
Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.
На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.
Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.
Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.
Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.
Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.
Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.
Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.