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Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами
Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами - РИА Новости, 15.11.2021
Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами
Ситуация с миграционным кризисом на границах ЕС с Белоруссией – типичный пример нового способа управления конфликтами, считает глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:56
2021-11-15T22:58
в мире
оон
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация с миграционным кризисом на границах ЕС с Белоруссией – типичный пример нового способа управления конфликтами, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Действительно, то, что происходит в Белоруссии, это типичный пример нового способа управления конфликтами", - сказал он по итогам заседания глав МИД Евросоюза.По словам главы евродипломатии, "надо привыкать к таким гибридным ситуациям, когда разница между войной и миром не такая отчетливая, как между белым и черным. Есть конфликтные ситуации со всеми оттенками серого".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в понедельник согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки. Теперь европейские санкции могут затронуть физлица и организации, которые в Брюсселе считают причастными к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам с союзом, а также иным образом участвующие в этом кризисе.Белоруссия отвергает все обвинения в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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в мире, оон, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:56 15.11.2021 (обновлено: 22:58 15.11.2021)
 
Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами

Боррель назвал миграционный кризис примером нового способа управления конфликтами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация с миграционным кризисом на границах ЕС с Белоруссией – типичный пример нового способа управления конфликтами, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Действительно, то, что происходит в Белоруссии, это типичный пример нового способа управления конфликтами", - сказал он по итогам заседания глав МИД Евросоюза.
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Сотрудники польской полиции и мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
По словам главы евродипломатии, "надо привыкать к таким гибридным ситуациям, когда разница между войной и миром не такая отчетливая, как между белым и черным. Есть конфликтные ситуации со всеми оттенками серого".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
11:54
Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в понедельник согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки. Теперь европейские санкции могут затронуть физлица и организации, которые в Брюсселе считают причастными к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам с союзом, а также иным образом участвующие в этом кризисе.
Белоруссия отвергает все обвинения в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
 
В миреООНБелоруссияМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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