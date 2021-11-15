https://ria.ru/20211115/granitsa-1759208341.html

Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами

Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами - РИА Новости, 15.11.2021

Боррель рассказал о новом способе управления конфликтами

Ситуация с миграционным кризисом на границах ЕС с Белоруссией – типичный пример нового способа управления конфликтами, считает глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T22:56

2021-11-15T22:56

2021-11-15T22:58

в мире

оон

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация с миграционным кризисом на границах ЕС с Белоруссией – типичный пример нового способа управления конфликтами, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Действительно, то, что происходит в Белоруссии, это типичный пример нового способа управления конфликтами", - сказал он по итогам заседания глав МИД Евросоюза.По словам главы евродипломатии, "надо привыкать к таким гибридным ситуациям, когда разница между войной и миром не такая отчетливая, как между белым и черным. Есть конфликтные ситуации со всеми оттенками серого".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в понедельник согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки. Теперь европейские санкции могут затронуть физлица и организации, которые в Брюсселе считают причастными к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам с союзом, а также иным образом участвующие в этом кризисе.Белоруссия отвергает все обвинения в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии