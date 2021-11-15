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Глава "Белавиа" опроверг заявления о мигрантах, летящих через Москву
Глава "Белавиа" опроверг заявления о мигрантах, летящих через Москву - РИА Новости, 15.11.2021
Глава "Белавиа" опроверг заявления о мигрантах, летящих через Москву
Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что заявления о прибытии нелегальных мигрантов рейсами компании через Москву в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:18
2021-11-15T19:18
в мире
польша
александр лукашенко
белавиа
игорь чергинец
гитанас науседа
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что заявления о прибытии нелегальных мигрантов рейсами компании через Москву в Минск не соответствуют действительности.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву."Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности", - заявил генеральный директор белорусской авиакомпании госагентству Белта.По его словам, "сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов "Белавиа" из двух аэропортов - Шереметьево и Домодедово". "Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И есть только один пассажир - гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом", - сказал Чергинец.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, польша, александр лукашенко, белавиа, игорь чергинец, гитанас науседа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:18 15.11.2021
 
Глава "Белавиа" опроверг заявления о мигрантах, летящих через Москву

Глава "Белавиа" Чергинец опроверг заявления о мигрантах, летящих через Москву в Минск

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что заявления о прибытии нелегальных мигрантов рейсами компании через Москву в Минск не соответствуют действительности.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
"Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности", - заявил генеральный директор белорусской авиакомпании госагентству Белта.
По его словам, "сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов "Белавиа" из двух аэропортов - Шереметьево и Домодедово". "Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И есть только один пассажир - гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом", - сказал Чергинец.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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