18:40 15.11.2021 (обновлено: 18:51 15.11.2021)
Президент Эстонии обвинил Лукашенко в игре с человеческими жизнями
Президент Эстонии Карис обвинил Лукашенко в игре с человеческими жизнями
© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в понедельник на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседа и президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Вильнюсе, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором" и обвинил его в игре с "человескими жизнями".
"Ситуация на границе Белоруссии с Евросоюзом и НАТО вызывает тревогу из-за действий режима Лукашенко. Диктатор Белоруссии играет с человеческими жизнями, направляя их к границе, чтобы реализовать свои политические амбиции", - сказал президент Карис на совместной пресс—конференции, которая транслировалась в Twitter президента Науседы.
Карис отметил, что в этом году отмечалось 30-летие восстановления независимости трех стран Балтии. "В свете текущих событий мы видим, что демократию и уважение прав человека, а также мир и стабильность в Европе нельзя принимать как должное. Это также напоминает нам о том, что в Европе есть диктаторы, которым безразличны человеческие жизни и страдания", - подчеркнул президент.
По словам Кариса, он рад, что переговоры, инициированные Европейским союзом с авиакомпаниями и странами транзита, демонстрируют положительные признаки прекращения помощи "бесчеловечным действиям Лукашенко". Глава эстонского государства подчеркнул важность продолжения консультаций как в Европейском Союзе, так и в НАТО, чтобы быть готовыми гибко реагировать на развитие ситуации.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.