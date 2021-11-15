https://ria.ru/20211115/granitsa-1759140545.html

На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов

На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021

На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов

Около 3,5 тысяч мигрантов собралось в закрытом пункте пропуска через белорусско-польскую границу, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:48

2021-11-15T15:48

2021-11-15T15:51

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Около 3,5 тысяч мигрантов собралось в закрытом пункте пропуска через белорусско-польскую границу, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."На закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тысячи мигрантов", - написал Жарин в Twitter.Ранее польские власти заявляли, что опасаются того, что собравшиеся в пункте пропуска мигранты скоро предпримут попытку силового штурма границы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии