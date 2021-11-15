https://ria.ru/20211115/granitsa-1759140545.html
На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов
На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021
На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов
Около 3,5 тысяч мигрантов собралось в закрытом пункте пропуска через белорусско-польскую границу, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:48
2021-11-15T15:48
2021-11-15T15:51
в мире
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минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Около 3,5 тысяч мигрантов собралось в закрытом пункте пропуска через белорусско-польскую границу, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."На закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тысячи мигрантов", - написал Жарин в Twitter.Ранее польские власти заявляли, что опасаются того, что собравшиеся в пункте пропуска мигранты скоро предпримут попытку силового штурма границы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:48 15.11.2021 (обновлено: 15:51 15.11.2021)
На КПП Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов
В пункте пропуска Кузница собрались около 3,5 тысячи мигрантов