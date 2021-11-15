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Главред RT France прокомментировала задержание журналистов в Польше
Главред RT France прокомментировала задержание журналистов в Польше - РИА Новости, 15.11.2021
Главред RT France прокомментировала задержание журналистов в Польше
Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе, канал связался с посольством Франции в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:52
2021-11-15T13:18
в мире
белоруссия
польша
rt france
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе, канал связался с посольством Франции в Варшаве, ситуация под контролем, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Ксения Федорова.Ранее стало известно, что съемочную группу RT France - корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори - задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши заявила РИА Новости, что задержала съемочную группу RT France за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.Она уточнила, что задержанные журналисты – граждане Франции, поэтому телеканал связался с посольством Франции в Варшаве."Они контролируют эту ситуацию, они связались с комиссариатом, и мы надеемся, что в ближайшее время проблема решится. Если же их не отпустят, будем принимать другие шаги. Надеюсь, что в ближайшее время будем иметь больше информации", - сказала главный редактор RT France.Федорова также выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками."Нашу съемочную группу задержали фактически сразу после их прямого включения, прямое включение было по телефону. Это происходило непосредственно на польско-белорусской границе. В своем прямом включении наш корреспондент Давид Калифа сообщил, что полиция ведет себя недружелюбно, говорит, что у них нет права здесь находиться. Я так понимаю, что их уже останавливали до этого прямого включения. После этого они переехали в другое место, где их и задержали... Больше двух часов прошло с тех пор, как они последний раз с нами связывались. С тех пор мы не имеем от них никакой информации", - рассказала Ксения Федорова.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим чрезвычайного положения затронул 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затрагивают постоянных жителей этих населенных пунктов. При этом на территориях, которые подпадают под режим чрезвычайного положения, запрещены экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП на территории Польши введен впервые после 1990 года.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html
белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, rt france, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:52 15.11.2021 (обновлено: 13:18 15.11.2021)
 
Главред RT France прокомментировала задержание журналистов в Польше

Главред RT France прокомментировала задержание журналистов на польско-белорусской границе

© AP Photo / Francois MoriГлавный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова
Главный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе, канал связался с посольством Франции в Варшаве, ситуация под контролем, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Ксения Федорова.
Ранее стало известно, что съемочную группу RT France - корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори - задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши заявила РИА Новости, что задержала съемочную группу RT France за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.
"Они – не единственные там журналисты, есть французские журналисты, которые ведут репортажи (из зоны ЧП – ред.). Я думаю, что они понимали, осознавали риск, но не были в курсе именно этих трех километров. Здесь очень сложно разобраться, не поговорив с нашими ребятами, пересекали ли они эти три километра или нет", - рассказала Федорова.
Она уточнила, что задержанные журналисты – граждане Франции, поэтому телеканал связался с посольством Франции в Варшаве.
"Они контролируют эту ситуацию, они связались с комиссариатом, и мы надеемся, что в ближайшее время проблема решится. Если же их не отпустят, будем принимать другие шаги. Надеюсь, что в ближайшее время будем иметь больше информации", - сказала главный редактор RT France.
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Федорова также выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками.
"Нашу съемочную группу задержали фактически сразу после их прямого включения, прямое включение было по телефону. Это происходило непосредственно на польско-белорусской границе. В своем прямом включении наш корреспондент Давид Калифа сообщил, что полиция ведет себя недружелюбно, говорит, что у них нет права здесь находиться. Я так понимаю, что их уже останавливали до этого прямого включения. После этого они переехали в другое место, где их и задержали... Больше двух часов прошло с тех пор, как они последний раз с нами связывались. С тех пор мы не имеем от них никакой информации", - рассказала Ксения Федорова.
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На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим чрезвычайного положения затронул 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затрагивают постоянных жителей этих населенных пунктов. При этом на территориях, которые подпадают под режим чрезвычайного положения, запрещены экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП на территории Польши введен впервые после 1990 года.
 
В миреБелоруссияПольшаRT FranceСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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