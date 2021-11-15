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Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе - РИА Новости, 15.11.2021
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе
Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:55
2021-11-15T12:25
в мире
белоруссия
польша
телеканал rt
rt france
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал.Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сказать по телефону, что силовики ведут себя "крайне недружелюбно"."Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит", — написала руководитель RT France Ксения Федорова в Telegram.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, причиной стало якобы незаконное нахождение сотрудников СМИ в приграничном районе, где введено чрезвычайное положение. Сами задержанные пояснили, что хотели снять там репортаж. На прошлой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.В Евросоюзе, США и Британии обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к кризису.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, телеканал rt, rt france, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:55 15.11.2021 (обновлено: 12:25 15.11.2021)
 
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе

Польская полиция задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал.
Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сказать по телефону, что силовики ведут себя "крайне недружелюбно".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 11:44
Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза
"Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит", — написала руководитель RT France Ксения Федорова в Telegram.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, причиной стало якобы незаконное нахождение сотрудников СМИ в приграничном районе, где введено чрезвычайное положение. Сами задержанные пояснили, что хотели снять там репортаж.
На прошлой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.
В Евросоюзе, США и Британии обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к кризису.
 
В миреБелоруссияПольшаТелеканал RTRT FranceСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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