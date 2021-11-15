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Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе

Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе - РИА Новости, 15.11.2021

Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе

Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал. РИА Новости, 15.11.2021

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2021-11-15T11:55

2021-11-15T12:25

в мире

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rt france

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал.Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сказать по телефону, что силовики ведут себя "крайне недружелюбно"."Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит", — написала руководитель RT France Ксения Федорова в Telegram.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, причиной стало якобы незаконное нахождение сотрудников СМИ в приграничном районе, где введено чрезвычайное положение. Сами задержанные пояснили, что хотели снять там репортаж. На прошлой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.В Евросоюзе, США и Британии обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к кризису.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759082056.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T11:55 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, телеканал rt, rt france, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии