https://ria.ru/20211115/granitsa-1759084647.html
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе - РИА Новости, 15.11.2021
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе
Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:55
2021-11-15T11:55
2021-11-15T12:25
в мире
белоруссия
польша
телеканал rt
rt france
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_c05a50a58a81695508a66b9a676dbb23.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал.Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сказать по телефону, что силовики ведут себя "крайне недружелюбно"."Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит", — написала руководитель RT France Ксения Федорова в Telegram.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, причиной стало якобы незаконное нахождение сотрудников СМИ в приграничном районе, где введено чрезвычайное положение. Сами задержанные пояснили, что хотели снять там репортаж. На прошлой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.В Евросоюзе, США и Британии обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к кризису.
https://ria.ru/20211115/migranty-1759082056.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_7363e28c3e446b3c8ed633c15c1f3e1c.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T11:55
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, телеканал rt, rt france, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:55 15.11.2021 (обновлено: 12:25 15.11.2021)
Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе
Польская полиция задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция Польши задержала журналистов RT France на границе с Белоруссией, сообщил телеканал.
Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сказать по телефону, что силовики ведут себя "крайне недружелюбно".
"Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит", — написала руководитель RT France Ксения Федорова в Telegram
.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, причиной стало якобы незаконное нахождение сотрудников СМИ в приграничном районе, где введено чрезвычайное положение. Сами задержанные пояснили, что хотели снять там репортаж.
На прошлой неделе несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось.
В Евросоюзе, США и Британии обвинили Минск в попытке использовать мигрантов для давления на Брюссель и дестабилизации обстановки в соседних странах. Нападки звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к кризису.