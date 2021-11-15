https://ria.ru/20211115/gosuslugi-1759146954.html

Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги"

Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги" - РИА Новости, 15.11.2021

Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги"

Минцифры анонсировало обновление мобильного приложения портала госуслуг. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:18

2021-11-15T16:18

2021-11-15T19:45

общество

технологии

apple ios

google android

google

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

олег качанов

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минцифры анонсировало обновление мобильного приложения портала госуслуг. По словам замглавы ведомства Олега Качанова, оно может появиться уже в конце 2021 — начале 2022 года."Готовим новую версию мобильного приложения "Госуслуги" <...> Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями", — сказал он на пресс-конференции "Перепись — итоги первого этапа".Приложение для смартфонов и других устройств запустили в 2012 году. Оно работает на операционных системах Android и iOS. Согласно данным магазина Google Play, при помощи платформы его скачали более 50 миллионов раз.

https://ria.ru/20211113/qr-1758885397.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, apple ios, google android, google, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов, россия