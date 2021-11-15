https://ria.ru/20211115/gosuslugi-1759146954.html
Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги"
Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги" - РИА Новости, 15.11.2021
Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги"
Минцифры анонсировало обновление мобильного приложения портала госуслуг. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:18
2021-11-15T16:18
2021-11-15T19:45
общество
технологии
apple ios
google android
google
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
олег качанов
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минцифры анонсировало обновление мобильного приложения портала госуслуг. По словам замглавы ведомства Олега Качанова, оно может появиться уже в конце 2021 — начале 2022 года."Готовим новую версию мобильного приложения "Госуслуги" <...> Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями", — сказал он на пресс-конференции "Перепись — итоги первого этапа".Приложение для смартфонов и других устройств запустили в 2012 году. Оно работает на операционных системах Android и iOS. Согласно данным магазина Google Play, при помощи платформы его скачали более 50 миллионов раз.
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общество, технологии, apple ios, google android, google, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов, россия
16:18 15.11.2021 (обновлено: 19:45 15.11.2021)
Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги"
Минцифры планирует обновить приложение "Госуслуги" в конце 2021 — начале 2022 года