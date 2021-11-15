https://ria.ru/20211115/gaz-1759084853.html

СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа

СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа - РИА Новости, 15.11.2021

СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа

Совместное предприятие "Роснефти" и BP открыло на Таймыре уникальное месторождение с запасами газа 384 миллиарда кубометров, назвав его в честь погибшего главы... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:56

2021-11-15T11:56

2021-11-15T12:05

экономика

таймыр

нефть

норильск

bp plc.

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роснефть

евгений зиничев

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Совместное предприятие "Роснефти" и BP открыло на Таймыре уникальное месторождение с запасами газа 384 миллиарда кубометров, назвав его в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания."Месторождение с запасами газа 384 млрд м3 открыто по результатам бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет "Ермак Нефтегаз" - совместное предприятие "Роснефти" и компании bp, которое было создано в 2016 году. По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. ... В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева", - говорится в сообщении.Отмечается, что открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности. Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html

таймыр

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, таймыр, нефть, норильск, bp plc., мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роснефть, евгений зиничев, россия