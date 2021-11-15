Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/gaz-1759084853.html
СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа
СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа - РИА Новости, 15.11.2021
СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа
Совместное предприятие "Роснефти" и BP открыло на Таймыре уникальное месторождение с запасами газа 384 миллиарда кубометров, назвав его в честь погибшего главы... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:56
2021-11-15T12:05
экономика
таймыр
нефть
норильск
bp plc.
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роснефть
евгений зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705978_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6665db5e394b7eb7a7ff8012b9d2e7ef.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Совместное предприятие "Роснефти" и BP открыло на Таймыре уникальное месторождение с запасами газа 384 миллиарда кубометров, назвав его в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания."Месторождение с запасами газа 384 млрд м3 открыто по результатам бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет "Ермак Нефтегаз" - совместное предприятие "Роснефти" и компании bp, которое было создано в 2016 году. По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. ... В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева", - говорится в сообщении.Отмечается, что открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности. Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html
https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html
таймыр
норильск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705978_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9b02d5fe4fbabe9c7631e381b0f9ade3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, таймыр, нефть, норильск, bp plc., мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роснефть, евгений зиничев, россия
11:56 15.11.2021 (обновлено: 12:05 15.11.2021)
 
СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение газа

СП "Роснефти" и BP открыло на Таймыре месторождение с запасами газа в 384 миллиарда кубов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБуровая установка
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Совместное предприятие "Роснефти" и BP открыло на Таймыре уникальное месторождение с запасами газа 384 миллиарда кубометров, назвав его в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания.
"Месторождение с запасами газа 384 млрд м3 открыто по результатам бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет "Ермак Нефтегаз" - совместное предприятие "Роснефти" и компании bp, которое было создано в 2016 году. По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. ... В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева", - говорится в сообщении.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
Отмечается, что открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности. Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода.
Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 04:25
Глава "Нафтогаза" нашел "главный изъян" у "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаТаймырНефтьНорильскBP Plc.МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоснефтьЕвгений ЗиничевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Лента новостейМолния
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"