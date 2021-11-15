https://ria.ru/20211115/dvfu-1759056409.html

Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель

Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель - РИА Новости, 15.11.2021

Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель

Бывший проректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец, возглавивший Дальневосточный федеральный университет... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:35

2021-11-15T09:35

2021-11-15T09:35

общество

образование - общество

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

борис коробец

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Бывший проректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец, возглавивший Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, поставил цель о вхождении ДВФУ в тройку ведущих университетов России, сообщает правительство Приморья.В понедельник заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко представили Коробца профессорско-преподавательскому составу ДВФУ. Он приступает к обязанностям с 16 ноября.Трутнев отметил, что в ДВФУ реализуются более 2,6 тысячи новых инвестиционных проектов, создано 82 тысячи рабочих мест."Для того, чтобы регион развивался быстрее, нужно повышать качество образования, нужно делать ДВФУ мировым научным центром. Это важно, в том числе, для выпускников школ, которые делают выбор на Дальнем Востоке и думают, где им продолжать обучение, а во многом и где продолжать жить. Правительство Российской Федерации продолжит поддерживать университет", – заявил Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении.Коробец - доктор технических наук, доцент, с 2018 года работал первым проректором - проректором по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

https://ria.ru/20211004/uchitel-1752930895.html

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общество, образование - общество, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, борис коробец