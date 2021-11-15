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Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель
Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель - РИА Новости, 15.11.2021
Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель
Бывший проректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец, возглавивший Дальневосточный федеральный университет... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:35
2021-11-15T09:35
общество
образование - общество
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
борис коробец
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Бывший проректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец, возглавивший Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, поставил цель о вхождении ДВФУ в тройку ведущих университетов России, сообщает правительство Приморья.В понедельник заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко представили Коробца профессорско-преподавательскому составу ДВФУ. Он приступает к обязанностям с 16 ноября.Трутнев отметил, что в ДВФУ реализуются более 2,6 тысячи новых инвестиционных проектов, создано 82 тысячи рабочих мест."Для того, чтобы регион развивался быстрее, нужно повышать качество образования, нужно делать ДВФУ мировым научным центром. Это важно, в том числе, для выпускников школ, которые делают выбор на Дальнем Востоке и думают, где им продолжать обучение, а во многом и где продолжать жить. Правительство Российской Федерации продолжит поддерживать университет", – заявил Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении.Коробец - доктор технических наук, доцент, с 2018 года работал первым проректором - проректором по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
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общество, образование - общество, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, борис коробец
09:35 15.11.2021
 
Новый ректор ДВФУ поставил перед вузом амбициозную цель

Возглавивший ДВФУ Коробец поставил цель войти в тройку ведущих российских университетов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Бывший проректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Борис Коробец, возглавивший Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, поставил цель о вхождении ДВФУ в тройку ведущих университетов России, сообщает правительство Приморья.
В понедельник заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко представили Коробца профессорско-преподавательскому составу ДВФУ. Он приступает к обязанностям с 16 ноября.
"Борис Коробец поблагодарил правительство РФ за оказанное доверие… Он подчеркнул, что для него, как для человека, родившегося в академической семье, главное – слаженность работы коллектива. Чтобы был открытый диалог между ректоратом, преподавателями и студентами. Так, новый ректор поставил амбициозную цель – войти в тройку ведущих университетов России, выразив уверенность в том, команда ДВФУ готова и не на такие подвиги", - говорится в сообщении.
Трутнев отметил, что в ДВФУ реализуются более 2,6 тысячи новых инвестиционных проектов, создано 82 тысячи рабочих мест.
"Для того, чтобы регион развивался быстрее, нужно повышать качество образования, нужно делать ДВФУ мировым научным центром. Это важно, в том числе, для выпускников школ, которые делают выбор на Дальнем Востоке и думают, где им продолжать обучение, а во многом и где продолжать жить. Правительство Российской Федерации продолжит поддерживать университет", – заявил Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении.
Коробец - доктор технических наук, доцент, с 2018 года работал первым проректором - проректором по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
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ОбществоОбразование - ОбществоЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетБорис Коробец
 
 
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