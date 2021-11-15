https://ria.ru/20211115/draka-1759055546.html

В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана

В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана - РИА Новости, 15.11.2021

В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана

В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:26

2021-11-15T09:26

2021-11-15T11:44

происшествия

санкт-петербург

узбекистан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки <…> на Софийской улице", — сказал он.По словам собеседника агентства, на задержанных составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от выдворения за пределы страны, а также о побоях.Обстоятельства конфликта уточняются.

https://ria.ru/20210830/migranty-1747820061.html

санкт-петербург

узбекистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, узбекистан