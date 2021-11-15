https://ria.ru/20211115/draka-1759055546.html
В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана
В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана - РИА Новости, 15.11.2021
В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана
В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:26
2021-11-15T09:26
2021-11-15T11:44
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки <…> на Софийской улице", — сказал он.По словам собеседника агентства, на задержанных составили протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранца от выдворения за пределы страны, а также о побоях.Обстоятельства конфликта уточняются.
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан
09:26 15.11.2021 (обновлено: 11:44 15.11.2021)
В Петербурге задержали за драку россиянина и семерых граждан Узбекистана
В Петербурге задержали россиянина и семь граждан Узбекистана после драки на овощной базе