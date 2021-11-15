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Глава МИД Германии назвал условие для начала диалога с Белоруссией
Глава МИД Германии назвал условие для начала диалога с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2021
Глава МИД Германии назвал условие для начала диалога с Белоруссией
Евросоюз будет готов отказаться от политики ужесточения санкций и вернуться к диалогу с Минском, когда власти Белоруссии сменят курс, заявил глава МИД ФРГ Хайко РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:39
2021-11-15T19:39
в мире
сша
оон
белоруссия
минск
евросоюз
мид германии
александр лукашенко
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Евросоюз будет готов отказаться от политики ужесточения санкций и вернуться к диалогу с Минском, когда власти Белоруссии сменят курс, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Ранее в понедельник Маас заявлял, что Евросоюз в отношении властей Белоруссии "еще не достиг конца санкционной спирали"."Я был бы рад больше всего тому, чтобы Лукашенко пошел на уступки, в первую очередь, по вопросу обращения с мигрантами, но и со своим собственными населением и чтобы нам в будущем не приходилось говорить о санкциях. Но, к сожалению, этого не происходит, поэтому ответ Европейского союза четкий, жесткий и не допускающий двойных толкований: так будет и дальше. Если с другой стороны будет уступка, то мы будет готовы быстро вернуться к диалогу", - сказал Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, когда будет достигнут "конец санкционной спирали".Маас также заявил, что ЕС не видит "никакой разрядки, мы видим, что ситуация, скорее, ухудшается". "Мы бы хотели, чтобы в Минске произошла смена курса. Если бы было так, то мы бы как Евросоюз обсудили, как действовать дальше. Но в целом это не меняет ничего в отношении нашей четкой позиции не только по тому, как Лукашенко обращается с беженцами и мигрантами, но и как он обходится с собственными населением. Если эти такие сигналы (о смене курса по теме миграционного кризиса) будут, мы примем это к сведению. В настоящее время я слышу только слова, но не вижу действий на границе Польши с Белоруссией", - добавил Маас.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211115/granitsa-1759177639.html
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в мире, сша, оон, белоруссия, минск, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:39 15.11.2021
 
Глава МИД Германии назвал условие для начала диалога с Белоруссией

Глава МИД Германии Маас назвал смену курса в Белоруссии условием для начала диалога

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Евросоюз будет готов отказаться от политики ужесточения санкций и вернуться к диалогу с Минском, когда власти Белоруссии сменят курс, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее в понедельник Маас заявлял, что Евросоюз в отношении властей Белоруссии "еще не достиг конца санкционной спирали".
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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"Я был бы рад больше всего тому, чтобы Лукашенко пошел на уступки, в первую очередь, по вопросу обращения с мигрантами, но и со своим собственными населением и чтобы нам в будущем не приходилось говорить о санкциях. Но, к сожалению, этого не происходит, поэтому ответ Европейского союза четкий, жесткий и не допускающий двойных толкований: так будет и дальше. Если с другой стороны будет уступка, то мы будет готовы быстро вернуться к диалогу", - сказал Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, когда будет достигнут "конец санкционной спирали".
Маас также заявил, что ЕС не видит "никакой разрядки, мы видим, что ситуация, скорее, ухудшается". "Мы бы хотели, чтобы в Минске произошла смена курса. Если бы было так, то мы бы как Евросоюз обсудили, как действовать дальше. Но в целом это не меняет ничего в отношении нашей четкой позиции не только по тому, как Лукашенко обращается с беженцами и мигрантами, но и как он обходится с собственными населением. Если эти такие сигналы (о смене курса по теме миграционного кризиса) будут, мы примем это к сведению. В настоящее время я слышу только слова, но не вижу действий на границе Польши с Белоруссией", - добавил Маас.
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Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
 
В миреСШАООНБелоруссияМинскЕвросоюзМИД ГерманииАлександр ЛукашенкоХайко МаасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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