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Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище

Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.11.2021

Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище

Выдающийся кардиолог, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:54

2021-11-15T14:54

2021-11-15T14:54

общество

москва

евгений чазов

умер евгений чазов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Выдающийся кардиолог, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава скончался 12 ноября в возрасте 92 лет.Чазов был похоронен на 11-м участке, рядом с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым.Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации выразило глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни кардиолога. В министерстве назвали Чазова выдающимся ученым, отметили, что он спас миллионы жизней.Выступая на гражданской панихиде, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии, добавив, что правительство со своей стороны сделает все возможное, чтобы увековечить его память и в проявлениях другого характера. Это предложение вице-премьера РФ поддержал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений чазов, умер евгений чазов