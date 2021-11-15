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Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище
Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.11.2021
Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище
Выдающийся кардиолог, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:54
2021-11-15T14:54
2021-11-15T14:54
общество
москва
евгений чазов
умер евгений чазов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Выдающийся кардиолог, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава скончался 12 ноября в возрасте 92 лет.Чазов был похоронен на 11-м участке, рядом с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым.Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации выразило глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни кардиолога. В министерстве назвали Чазова выдающимся ученым, отметили, что он спас миллионы жизней.Выступая на гражданской панихиде, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии, добавив, что правительство со своей стороны сделает все возможное, чтобы увековечить его память и в проявлениях другого характера. Это предложение вице-премьера РФ поддержал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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общество, москва, евгений чазов, умер евгений чазов
Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище
Академика Евгения Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище