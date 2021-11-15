https://ria.ru/20211115/chazov-1759114971.html

Скворцова отметила вклад Чазова в медицину

Скворцова отметила вклад Чазова в медицину - РИА Новости, 15.11.2021

Скворцова отметила вклад Чазова в медицину

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов был представителем той редкой породы людей, которые меняют пространство вокруг... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:55

2021-11-15T13:55

2021-11-15T13:55

общество

москва

вероника скворцова

российская академия наук

евгений чазов

умер евгений чазов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738884896_0:132:1879:1189_1920x0_80_0_0_91df9da6e16278fe02a1a6fceffdf023.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов был представителем той редкой породы людей, которые меняют пространство вокруг себя, иначе его структурируют и умеют материализовать свои замыслы и идеи, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник.По ее словам, Чазов "один из первых в нашей стране воссоединил фундаментальную и клиническую медицинскую науку"."Не случайно наша страна доверила Евгению Ивановичу с 1965 года возглавлять уникальное главное управление Минздрава Советского Союза, которое, по сути, являлось не просто удивительной опытной площадкой для наработки самого нового, самого эффективного, еще того, что не имело места в мире, но при этом очень жестко (должно было - ред.) отвечать за каждую свою мысль и за каждый свой поступок, потому что ошибки в этом управлении были невозможны", - отметила Скворцова.По воспоминаниям главы ФМБА, "с огромной любовью и уважением относились все коллеги, ведущие медики мира к Чазову, и к его труду, и к его человеческим качествам".

https://ria.ru/20211115/chazov-1759107758.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, вероника скворцова, российская академия наук, евгений чазов, умер евгений чазов