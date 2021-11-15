https://ria.ru/20211115/chazov-1759114971.html
Скворцова отметила вклад Чазова в медицину
Скворцова отметила вклад Чазова в медицину - РИА Новости, 15.11.2021
Скворцова отметила вклад Чазова в медицину
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов был представителем той редкой породы людей, которые меняют пространство вокруг... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:55
2021-11-15T13:55
2021-11-15T13:55
общество
москва
вероника скворцова
российская академия наук
евгений чазов
умер евгений чазов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов был представителем той редкой породы людей, которые меняют пространство вокруг себя, иначе его структурируют и умеют материализовать свои замыслы и идеи, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник.По ее словам, Чазов "один из первых в нашей стране воссоединил фундаментальную и клиническую медицинскую науку"."Не случайно наша страна доверила Евгению Ивановичу с 1965 года возглавлять уникальное главное управление Минздрава Советского Союза, которое, по сути, являлось не просто удивительной опытной площадкой для наработки самого нового, самого эффективного, еще того, что не имело места в мире, но при этом очень жестко (должно было - ред.) отвечать за каждую свою мысль и за каждый свой поступок, потому что ошибки в этом управлении были невозможны", - отметила Скворцова.По воспоминаниям главы ФМБА, "с огромной любовью и уважением относились все коллеги, ведущие медики мира к Чазову, и к его труду, и к его человеческим качествам".
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общество, москва, вероника скворцова, российская академия наук, евгений чазов, умер евгений чазов
Скворцова отметила вклад Чазова в медицину
Скворцова: Чазов был из той уникальной породы людей, которые меняют пространство вокруг
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Академик РАН
, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов
был представителем той редкой породы людей, которые меняют пространство вокруг себя, иначе его структурируют и умеют материализовать свои замыслы и идеи, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
.
Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Он будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве
, сообщил РИА Новости источник.
"Евгений Иванович и был и есть представителем той редкой уникальной породы людей, которые меняют пространство вокруг себя, иначе его структурируют, которые свои замыслы и идеи могут материализовать, а потом иметь возможность наблюдать за результатами этой материализации, их поправлять, и мягко корректировать", - рассказала Скворцова на гражданской панихиде в понедельник.
По ее словам, Чазов "один из первых в нашей стране воссоединил фундаментальную и клиническую медицинскую науку".
"Не случайно наша страна доверила Евгению Ивановичу с 1965 года возглавлять уникальное главное управление Минздрава Советского Союза, которое, по сути, являлось не просто удивительной опытной площадкой для наработки самого нового, самого эффективного, еще того, что не имело места в мире, но при этом очень жестко (должно было - ред.) отвечать за каждую свою мысль и за каждый свой поступок, потому что ошибки в этом управлении были невозможны", - отметила Скворцова.
По воспоминаниям главы ФМБА, "с огромной любовью и уважением относились все коллеги, ведущие медики мира к Чазову, и к его труду, и к его человеческим качествам".