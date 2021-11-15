https://ria.ru/20211115/chazov-1759067216.html
Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище
Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.11.2021
Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище
Академика Евгения Чазова похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:39
2021-11-15T10:39
2021-11-15T10:53
общество
российская академия наук
россия
евгений чазов
умер евгений чазов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Академика Евгения Чазова похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сегодня, на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, Чазова похоронят на 11 участке."Это происходит сегодня, сейчас идет прощание, а потом поедут на кладбище", - сообщили в РИА Новости в пресс-службе НМИЦ.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.
https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html
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общество, российская академия наук, россия, евгений чазов, умер евгений чазов
10:39 15.11.2021 (обновлено: 10:53 15.11.2021)
Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище
Известного кардиолога Евгения Чазова похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище