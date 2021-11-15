https://ria.ru/20211115/chazov-1759067216.html

Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище

Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.11.2021

Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище

Академика Евгения Чазова похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:39

2021-11-15T10:39

2021-11-15T10:53

общество

российская академия наук

россия

евгений чазов

умер евгений чазов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Академика Евгения Чазова похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сегодня, на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, Чазова похоронят на 11 участке."Это происходит сегодня, сейчас идет прощание, а потом поедут на кладбище", - сообщили в РИА Новости в пресс-службе НМИЦ.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.

https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html

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общество, российская академия наук, россия, евгений чазов, умер евгений чазов