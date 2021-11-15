13:32 15.11.2021 (обновлено: 14:59 15.11.2021)
Глава "Автодора" доложил Путину о расширении трассы "Москва-Петербург"
Глава "Автодора" доложил Путину о расширении трассы "Москва-Петербург"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко во время рабочей встречи
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Узкие места на трассе М-11 "Нева" расшиты, теперь по ней можно доехать из Москвы до Санкт-Петербурга за пять часов "совершенно спокойно", заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы, кстати, все узкие места, которые у нас там были, расшили – сейчас скорость движения (составляет - ред.) 130 километров в час. Причём с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно", - сказал он.
Петушенко также отметил, что Северный обход Твери, который войдет в состав М-11 (сейчас на этом участке автомобилисты едут по трассе М-10 "Россия), будет построен к 2023 году. Таким образом, М-11 фактически станет "первой трассой в Российской Федерации, соединяющая две столицы".
Трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, была открыта в ноябре 2019 года. Она проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. В основном маршрут идет параллельно автодороге М-10, пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.