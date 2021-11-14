https://ria.ru/20211114/zaemschik-1758970275.html

Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций

Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций - РИА Новости, 14.11.2021

Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций

Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:06

2021-11-14T09:06

2021-11-14T09:06

экономика

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/31/1561663180_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_444b7d3ce03bca5bf00e7ae2a4f7b984.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в микрофинансовых компаниях.Мужчины чаще женщин обращаются за займами в МФО, при этом средний возраст заемщика обычно не превышает 35 лет. Однако, по данным микрокредитной компании "Арифметика", основными "потребителями" микрозаймов являются женщины в возрасте 32-44 лет. Оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР". При этом в IDF Eurasia и "Арифметику" чаще обращаются жители больших городов."В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы - Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине", - отмечают в МФК "Займер".Чаще всего займы в России берут сотрудники сферы услуг или розничной торговли, следует из данных МФО. Однако среди заемщиков встречаются и занятые в сельском хозяйстве или пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir. При этом у "Займера" часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. А в IDF Eurasia среди клиентов часто встречаются работники бюджетной сферы, рекламной индустрии, а также юристы и финансисты.Согласно данным микрофинансовых компаний, российские заемщики в основном получают зарплату до 50 тысяч рублей. При этом диапазон среднего дохода достаточно велик: наименьший средний заработок заемщиков фиксирует саморегулируемая организация "Мир" - менее 30 тысяч рублей, самую крупную сумму назвали в Webbankir - 40-50 тысяч рублей.В среднем россияне берут микрозаймы в 10 тысяч рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов агентства на основе данных компаний. Основными целями их оформления МФО называют покрытие повседневных и неотложных нужд, траты на ремонт и крупные покупки.Большинство заемщиков на момент оформления нового займа уже имеют не менее одной активной ссуды, но при этом обладают хорошей кредитной историей и не допускают просрочек. В "Займере" отмечают, что сейчас МФО предъявляют усиленные требования и не кредитуют тех, у кого плохое "финансовое досье". В то же время директор СРО "МиР" Елена Стратьева обращает внимание, что у многих заемщиков опыт использования банковских кредитов по-прежнему отсутствует или недостаточен. "Иными словами, отсутствует кредитная история или она небольшая", - уточняет эксперт.

https://ria.ru/20211109/kredit-1758145751.html

https://ria.ru/20211114/valyuta-1758957994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, россия