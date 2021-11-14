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Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций
Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций - РИА Новости, 14.11.2021
Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций
Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:06
2021-11-14T09:06
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в микрофинансовых компаниях.Мужчины чаще женщин обращаются за займами в МФО, при этом средний возраст заемщика обычно не превышает 35 лет. Однако, по данным микрокредитной компании "Арифметика", основными "потребителями" микрозаймов являются женщины в возрасте 32-44 лет. Оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР". При этом в IDF Eurasia и "Арифметику" чаще обращаются жители больших городов."В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы - Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине", - отмечают в МФК "Займер".Чаще всего займы в России берут сотрудники сферы услуг или розничной торговли, следует из данных МФО. Однако среди заемщиков встречаются и занятые в сельском хозяйстве или пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir. При этом у "Займера" часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. А в IDF Eurasia среди клиентов часто встречаются работники бюджетной сферы, рекламной индустрии, а также юристы и финансисты.Согласно данным микрофинансовых компаний, российские заемщики в основном получают зарплату до 50 тысяч рублей. При этом диапазон среднего дохода достаточно велик: наименьший средний заработок заемщиков фиксирует саморегулируемая организация "Мир" - менее 30 тысяч рублей, самую крупную сумму назвали в Webbankir - 40-50 тысяч рублей.В среднем россияне берут микрозаймы в 10 тысяч рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов агентства на основе данных компаний. Основными целями их оформления МФО называют покрытие повседневных и неотложных нужд, траты на ремонт и крупные покупки.Большинство заемщиков на момент оформления нового займа уже имеют не менее одной активной ссуды, но при этом обладают хорошей кредитной историей и не допускают просрочек. В "Займере" отмечают, что сейчас МФО предъявляют усиленные требования и не кредитуют тех, у кого плохое "финансовое досье". В то же время директор СРО "МиР" Елена Стратьева обращает внимание, что у многих заемщиков опыт использования банковских кредитов по-прежнему отсутствует или недостаточен. "Иными словами, отсутствует кредитная история или она небольшая", - уточняет эксперт.
https://ria.ru/20211109/kredit-1758145751.html
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экономика, общество, россия
09:06 14.11.2021
 
Эксперты описали типичного заемщика микрофинансовых организаций

Эксперты микрофинансовых компаний описали типичного российского заемщика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций выступает городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в микрофинансовых компаниях.
Мужчины чаще женщин обращаются за займами в МФО, при этом средний возраст заемщика обычно не превышает 35 лет. Однако, по данным микрокредитной компании "Арифметика", основными "потребителями" микрозаймов являются женщины в возрасте 32-44 лет. Оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР". При этом в IDF Eurasia и "Арифметику" чаще обращаются жители больших городов.
"В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы - Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине", - отмечают в МФК "Займер".
Чаще всего займы в России берут сотрудники сферы услуг или розничной торговли, следует из данных МФО. Однако среди заемщиков встречаются и занятые в сельском хозяйстве или пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir. При этом у "Займера" часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. А в IDF Eurasia среди клиентов часто встречаются работники бюджетной сферы, рекламной индустрии, а также юристы и финансисты.
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Согласно данным микрофинансовых компаний, российские заемщики в основном получают зарплату до 50 тысяч рублей. При этом диапазон среднего дохода достаточно велик: наименьший средний заработок заемщиков фиксирует саморегулируемая организация "Мир" - менее 30 тысяч рублей, самую крупную сумму назвали в Webbankir - 40-50 тысяч рублей.
В среднем россияне берут микрозаймы в 10 тысяч рублей сроком до 23 дней, следует из расчетов агентства на основе данных компаний. Основными целями их оформления МФО называют покрытие повседневных и неотложных нужд, траты на ремонт и крупные покупки.
Большинство заемщиков на момент оформления нового займа уже имеют не менее одной активной ссуды, но при этом обладают хорошей кредитной историей и не допускают просрочек. В "Займере" отмечают, что сейчас МФО предъявляют усиленные требования и не кредитуют тех, у кого плохое "финансовое досье". В то же время директор СРО "МиР" Елена Стратьева обращает внимание, что у многих заемщиков опыт использования банковских кредитов по-прежнему отсутствует или недостаточен. "Иными словами, отсутствует кредитная история или она небольшая", - уточняет эксперт.
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