https://ria.ru/20211114/voennye-1759016904.html

В США проболтались об отправке военных к границам России

Американский политик "проговорился" о военных США у границ России - РИА Новости, 14.11.2021

В США проболтались об отправке военных к границам России

Американский конгрессмен Майк Тернер рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T18:47

2021-11-14T18:47

2021-11-14T21:44

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Майк Тернер рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории. "На Украине уже есть наши военные", — сказал он в беседе с телеканалом Fox News. Так республиканец прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.Тернер отметил, что для Вашингтона "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.Запад ранее несколько раз сообщал о перемещении войск вдоль украинской границы. Газета Washington Post со ссылкой на источники, в частности, писала, что некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск", а издание Politico в ноябре опубликовало "спутниковые снимки". На них, как утверждало издание, показано размещение военных рядом с территорией Украины — в Смоленской области, которая с ней не граничит.Российские власти эти сообщения опровергали и заявляли, что маневры — это дело Москвы и ее действия ни для кого не несут угрозы.

https://ria.ru/20211114/krym-1758794797.html

https://ria.ru/20211114/ukraina-1758993721.html

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в мире, безопасность, украина, сша, военные, ситуация на украине, россия