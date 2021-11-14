21:45 14.11.2021 (обновлено: 21:46 14.11.2021)
В Киеве допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях
Глава МВД Украины Монастырский: в приграничных с Белоруссией областях возможен режим ЧП
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Украины.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов в Украину.
"Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - сказал Монастырский на брифинге.
Он добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.
Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.