https://ria.ru/20211114/ukraina-1759032113.html

В Киеве допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях

В Киеве допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях - РИА Новости, 14.11.2021

В Киеве допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях

Министр внутренних дел Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T21:45

2021-11-14T21:45

2021-11-14T21:46

в мире

украина

оон

белоруссия

минск

владимир зеленский

верховная рада украины

денис монастырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759006311_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_3acb24d4e20544b456ce67e1fcea04e1.jpg

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Украины.Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов в Украину."Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - сказал Монастырский на брифинге.Он добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.

https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758997955.html

украина

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, белоруссия, минск, владимир зеленский, верховная рада украины, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии