https://ria.ru/20211114/ugol-1758960003.html

Критическая ситуация на Украине

На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС - РИА Новости, 14.11.2021

Критическая ситуация на Украине

На Украине простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:57

2021-11-14T00:57

2021-11-14T10:29

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укрэнерго

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ситуация на украине

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На Украине простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".По информации агентства УНИАН, примерно две трети не функционируют из-за нехватки угля.В общей сложности, как отмечается, не работают 14 энергоблоков. Еще на шести блоках ведется ремонт оборудования. Под нагрузкой функционируют всего три блока из 23 на государственных ТЭС.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также нехваткой угля.Ранее стало известно, что Минэнерго Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, опроверг данные о подготовке правительством плана веерных отключений.

https://ria.ru/20211111/ugol-1758605554.html

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