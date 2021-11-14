https://ria.ru/20211114/ugol-1758960003.html
Критическая ситуация на Украине
На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС - РИА Новости, 14.11.2021
Критическая ситуация на Украине
На Украине простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T00:57
2021-11-14T00:57
2021-11-14T10:29
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укрэнерго
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На Украине простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".По информации агентства УНИАН, примерно две трети не функционируют из-за нехватки угля.В общей сложности, как отмечается, не работают 14 энергоблоков. Еще на шести блоках ведется ремонт оборудования. Под нагрузкой функционируют всего три блока из 23 на государственных ТЭС.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также нехваткой угля.Ранее стало известно, что Минэнерго Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, опроверг данные о подготовке правительством плана веерных отключений.
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в мире, украина, укрэнерго, центрэнерго, жкх, ситуация на украине
00:57 14.11.2021 (обновлено: 10:29 14.11.2021)
На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС, в основном — из-за нехватки угля
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
На Украине
простаивают девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго
".
По информации агентства УНИАН
, примерно две трети не функционируют из-за нехватки угля.
В общей сложности, как отмечается, не работают 14 энергоблоков. Еще на шести блоках ведется ремонт оборудования. Под нагрузкой функционируют всего три блока из 23 на государственных ТЭС.
На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также нехваткой угля.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, опроверг данные о подготовке правительством плана веерных отключений.