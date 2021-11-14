https://ria.ru/20211114/statya-1758995068.html

В Совфеде ответили на статью Welt про наступление вермахта на Москву

В Совфеде ответили на статью Welt про наступление вермахта на Москву - РИА Новости, 14.11.2021

В Совфеде ответили на статью Welt про наступление вермахта на Москву

Оценку статье в Die Welt о том, что наступлению сил вермахта на Москву помешали только погода и техническое оснащение, должны дать в Германии, тогда будет... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:51

2021-11-14T14:51

2021-11-14T14:51

в мире

сша

германия

москва

сергей цеков

welt

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Оценку статье в Die Welt о том, что наступлению сил вермахта на Москву помешали только погода и техническое оснащение, должны дать в Германии, тогда будет понятно, является ли публикация заказной, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Тональность (статьи) лживая, и ложь становится нормой в оценке событий Второй мировой войны. И в этом процессе уже участвуют и немцы", - сказал политик.Он подчеркнул, что в статье "рассказывают сказки", пытаясь оправдать или объяснить поражение Германии в Великой Отечественной войне."Если бы в Москве царил хаос (как утверждается в статье - ред.), у нас бы не было военного парада 7 ноября 1941 года. Хаос, это когда США покидали Афганистан", - сказал Цеков.По его мнению, "оценку статье должны дать в самой Германии, тогда будет понятно, была ли она заказной".

https://ria.ru/20211114/razgrom-1758964359.html

сша

германия

москва

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в мире, сша, германия, москва, сергей цеков, welt