16:45 14.11.2021 (обновлено: 20:44 14.11.2021)
Президент ФРГ призвал немцев "не стесняться" памяти о нападении на СССР
Президент ФРГ Штайнмайер призвал немцев в День скорби "не стесняться" нападения на СССР
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 14 ноя — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в бундестаге во Всенародный день скорби, который отмечается в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, напомнил о нападении немецкого вермахта на СССР в 1941 году и призвал немцев "не стесняться" воспоминаний по этой теме.
"Этот день — день траура. Мы скорбим о жертвах насилия и войны во всем мире, женщинах, мужчинах и детях, которые отдали свои жизни или чьи жизни омрачила война... Когда мы вспоминали 80-ю годовщину нападения немецкого вермахта на Советский Союз в этом году, многим из нас пришлось признать, что места продвижения немецкого вермахта через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубине Кавказа — эти места для них ничего не значат. То же самое относится ко многим местам немецких преступлений в бывшей Югославии и Греции, которые также подверглись нападениям 80 лет назад. Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события. И тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей... Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны", — заявил глава государства.
По словам Штайнмайера, немцами "забыто бесчисленное множество других мест немецких преступлений, таких как белорусская деревня Хатынь, которую сровняли с землей весной 1943 года, или городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого все еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года". Память об этих преступлениях, об этих географических пунктах "имеет значение для нашего представления о себе как нации, а также для общего понимания себя как европейцев на этом континенте", добавил президент Германии.
"Но, если мы хотим помнить, мы также должны знать, что связывает эти места с настоящим. Потому что я убежден, что если мы поймем это и то, как прошлое формирует наше настоящее, то нас также будут больше интересовать подавленные (в памяти) главы истории", — заявил глава государства, добавив, что "опыт двух мировых войн, вина и стыд до сих пор формируют отношения между немецким обществом и немецкой армией", многих немцев "беспокоят военные ритуалы", однако "наш бундесвер — это парламентская армия, которая прочно стоит на основе демократической конституции".
"Принятие ответственности за нашу историю не должно означать уклонение от конфронтации с конфликтами настоящего и с теми, кто несет здесь самую тяжелую и самую трудную ответственность. Это еще одна причина того, почему этот день, Всенародный день скорби, является важным днем. Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоев общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия", — подчеркнул Штайнмайер.