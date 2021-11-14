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Немцы нашли внезапное объяснение своему разгрому под Москвой
"Немцы так и не пришли": Welt "объяснила" разгром вермахта под Москвой - РИА Новости, 14.11.2021
Немцы нашли внезапное объяснение своему разгрому под Москвой
Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T04:53
2021-11-14T07:06
в мире
иосиф сталин (джугашвили)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. С таким утверждением в статье для немецкого издания Die Welt выступил Флориан Штарк.Все это, утверждает Штарк, задержало продвижение немцев, которые просто "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".На фоне происходящего, как пишет автор материала, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин устроил в Москве "пирушку" в честь двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американца Аверелла Гарримана. Гостям подавались икра, дичь, жареные поросята, мороженое, коньяк, водка и вино.К концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе, спешно формировались отряды ополченцев. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.Битва за Москву развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы.Под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945)
04:53 14.11.2021 (обновлено: 07:06 14.11.2021)
 
"Немцы так и не пришли": Welt "объяснила" разгром вермахта под Москвой

Welt назвала причиной поражения вермахта под Москвой дожди и проблемы с боеприпасами

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкПленные немцы под Москвой. Декабрь 1941 год
Пленные немцы под Москвой. Декабрь 1941 год - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. С таким утверждением в статье для немецкого издания Die Welt выступил Флориан Штарк.
"Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр", - пишет автор.
Все это, утверждает Штарк, задержало продвижение немцев, которые просто "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".
На фоне происходящего, как пишет автор материала, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин устроил в Москве "пирушку" в честь двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американца Аверелла Гарримана. Гостям подавались икра, дичь, жареные поросята, мороженое, коньяк, водка и вино.
Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 03:30
Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
К концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе, спешно формировались отряды ополченцев. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.
Битва за Москву развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.
Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы.
Под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
После военного парада 7 ноября 1941 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 08:00
"Гитлер был в ярости". Что помешало немцам взять Москву штурмом
 
В миреИосиф Сталин (Джугашвили)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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