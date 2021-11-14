https://ria.ru/20211114/razgrom-1758964359.html

Немцы нашли внезапное объяснение своему разгрому под Москвой

"Немцы так и не пришли": Welt "объяснила" разгром вермахта под Москвой - РИА Новости, 14.11.2021

Немцы нашли внезапное объяснение своему разгрому под Москвой

Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T04:53

2021-11-14T04:53

2021-11-14T07:06

в мире

иосиф сталин (джугашвили)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Операция "Тайфун", в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта. С таким утверждением в статье для немецкого издания Die Welt выступил Флориан Штарк.Все это, утверждает Штарк, задержало продвижение немцев, которые просто "так и не пришли в Москву", охваченную "хаосом".На фоне происходящего, как пишет автор материала, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин устроил в Москве "пирушку" в честь двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американца Аверелла Гарримана. Гостям подавались икра, дичь, жареные поросята, мороженое, коньяк, водка и вино.К концу октября 1941-го ситуация в Москве стала критической. Объявили осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, на улицах возводили баррикады, минировали городскую инфраструктуру. ПВО отбивала воздушные атаки люфтваффе, спешно формировались отряды ополченцев. Штурм ожидали со дня на день — к ноябрю передовые части группы армий "Центр" были всего в 70-100 километрах от центра столицы.Битва за Москву развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.Пятого декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы.Под Москвой немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945)