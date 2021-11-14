https://ria.ru/20211114/pisat-1758962712.html
Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит - РИА Новости, 14.11.2021
Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
Южноафриканский писатель Уилбур Смит, автор исторических и приключенческих романов, скончался на 89-м году жизни, сообщается на его сайте. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T03:02
2021-11-14T03:02
2021-11-14T03:02
в мире
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758962676_0:144:2324:1451_1920x0_80_0_0_9d47ab93001f8a37708bac89ffc274ff.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южноафриканский писатель Уилбур Смит, автор исторических и приключенческих романов, скончался на 89-м году жизни, сообщается на его сайте."Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днем в своем доме в Кейптауне", - говорится в сообщении.Смит родился 9 января 1933 года в Северной Родезии (ныне Замбия) в семье выходцев из Англии. Написал такие книги, как "Когда пируют львы" (1964), "Раскаты грома" (1966), "Божество реки" (1993) и другие.
https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758739994.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758962676_100:0:2225:1594_1920x0_80_0_0_aed82e77a874c4487d1626ecebf404c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар
Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
Южноафриканский писатель Уилбур Смит скончался на 89-м году жизни