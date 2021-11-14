https://ria.ru/20211114/pisat-1758962712.html

Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит

Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит - РИА Новости, 14.11.2021

Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит

Южноафриканский писатель Уилбур Смит, автор исторических и приключенческих романов, скончался на 89-м году жизни, сообщается на его сайте. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T03:02

2021-11-14T03:02

2021-11-14T03:02

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Южноафриканский писатель Уилбур Смит, автор исторических и приключенческих романов, скончался на 89-м году жизни, сообщается на его сайте."Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днем ​​в своем доме в Кейптауне", - говорится в сообщении.Смит родился 9 января 1933 года в Северной Родезии (ныне Замбия) в семье выходцев из Англии. Написал такие книги, как "Когда пируют львы" (1964), "Раскаты грома" (1966), "Божество реки" (1993) и другие.

https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758739994.html

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