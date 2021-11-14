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Выборочную противогололедную обработку проведут на дорогах Москвы
Выборочную противогололедную обработку проведут на дорогах Москвы - РИА Новости, 16.11.2021
Выборочную противогололедную обработку проведут на дорогах Москвы
Выборочную противогололедную обработку проведут на дорогах Москвы из-за прогнозируемого снега и гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-14T19:49
2021-11-14T19:49
2021-11-16T16:49
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евгений тишковец
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выборочную противогололедную обработку проведут на дорогах Москвы из-за прогнозируемого снега и гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что в воскресенье вечером и в ночь на понедельник в столице пройдет снег, его прирост может составить до 1 сантиметра, может образоваться гололедица."Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.Также москвичей просят быть внимательнее на улице из-за возможных порывов ветра до 14 метров в секунду.
https://realty.ria.ru/20211112/mosvodokanal-1758778669.html
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лед, москва, евгений тишковец, городское хозяйство москвы