https://ria.ru/20211114/kuba-1758961077.html

МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране

МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране - РИА Новости, 14.11.2021

МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране

Социальная сеть Twitter грубо манипулирует алгоритмами, чтобы исказить представления о протестных настроениях на Кубе, провоцируя дестабилизацию, заявил глава... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T01:31

2021-11-14T01:31

2021-11-14T01:47

в мире

сша

куба

бруно родригес

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МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter грубо манипулирует алгоритмами, чтобы исказить представления о протестных настроениях на Кубе, провоцируя дестабилизацию, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.По словам Паррильи, есть свидетельства того, что вчера только 15% сообщений, опубликованных в Twitter с 12.00 до 13.00 с тегом операции, финансируемой Соединенными Штатами, были фактически отправлены пользователями на Кубе."Я уже осудил в выступлении для дипломатического корпуса, что частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют дестабилизацию", - добавил глава МИД.

https://ria.ru/20211022/twitter-1755838136.html

сша

куба

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2021

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в мире, сша, куба, бруно родригес