Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/kuba-1758961077.html
МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране - РИА Новости, 14.11.2021
МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
Социальная сеть Twitter грубо манипулирует алгоритмами, чтобы исказить представления о протестных настроениях на Кубе, провоцируя дестабилизацию, заявил глава... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T01:31
2021-11-14T01:47
в мире
сша
куба
бруно родригес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/85/1554948513_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_d1c831bdcfcfbc4f31837e81df819fb4.jpg
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter грубо манипулирует алгоритмами, чтобы исказить представления о протестных настроениях на Кубе, провоцируя дестабилизацию, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.По словам Паррильи, есть свидетельства того, что вчера только 15% сообщений, опубликованных в Twitter с 12.00 до 13.00 с тегом операции, финансируемой Соединенными Штатами, были фактически отправлены пользователями на Кубе."Я уже осудил в выступлении для дипломатического корпуса, что частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют дестабилизацию", - добавил глава МИД.
https://ria.ru/20211022/twitter-1755838136.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/85/1554948513_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_087cf46be4b96784189759987360aa92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, куба, бруно родригес
01:31 14.11.2021 (обновлено: 01:47 14.11.2021)
 
МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране

Глава МИД Кубы Родригес заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter грубо манипулирует алгоритмами, чтобы исказить представления о протестных настроениях на Кубе, провоцируя дестабилизацию, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.
"В Twitter происходит грубая манипуляция алгоритмом, чтобы создать впечатление, что на Кубе находится большое количество пользователей, которые занимают позицию против нашего правительства", - написал министр в Twitter.
По словам Паррильи, есть свидетельства того, что вчера только 15% сообщений, опубликованных в Twitter с 12.00 до 13.00 с тегом операции, финансируемой Соединенными Штатами, были фактически отправлены пользователями на Кубе.
"Я уже осудил в выступлении для дипломатического корпуса, что частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют дестабилизацию", - добавил глава МИД.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 17:06
В Twitter заявили, что его алгоритмы продвигают контент "правых" политиков
 
В миреСШАКубаБруно Родригес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае
11:34Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно
11:33При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека
11:32Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate
11:29Счетная палата оценила состояние российского госдолга
11:27Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
11:23МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
11:16Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
11:14Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии
11:13В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
11:11В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном
11:10В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
11:08Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией
11:04В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
11:03В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19
11:02В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
11:01В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
10:51"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации
10:50В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
10:43В американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы
Лента новостейМолния
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в ДубаеГолосование на выборах в Болгарии проходит спокойноПри пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человекаРоссия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю CheckmateСчетная палата оценила состояние российского госдолгаОказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию ПольшиМИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисеГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из БелоруссииВ Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с ИраномВ "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружияГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с ТурциейВ России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинацииВ каирском метро начали прививать пассажиров от коронавирусаВ американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы