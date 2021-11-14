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"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым"
"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым" - РИА Новости, 14.11.2021
"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым"
Эскадра Шестого флота США вторую неделю активно маневрирует у побережья Крыма. Расширяя здесь военное присутствие, особые надежды Пентагон возлагает на... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:00
2021-11-14T08:01
безопасность
грузия
реджеп тайип эрдоган
румыния
джо байден
сергей рябков
f-35
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Эскадра Шестого флота США вторую неделю активно маневрирует у побережья Крыма. Расширяя здесь военное присутствие, особые надежды Пентагон возлагает на региональных союзников: согласно международным нормам, страны с выходом к Черному морю не подпадают под ограничения по общему тоннажу. О том, как этим могут воспользоваться американцы, — в материале РИА Новости.Сомнительные союзникиНа днях корабль управления "Маунт Уитни" вошел в порт Батуми. Гостей встретили с ликованием — как и в августе 2008-го, сразу после "пятидневной войны". Тогда плавучий штаб ВМС США доставил в Грузию гуманитарную помощь и таинственные грузы в опечатанных армейских контейнерах.За минувшие 13 лет страны НАТО существенно восстановили военный потенциал главного союзника в Закавказье. В частности, в этом году завезли очередную партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также в стране действуют несколько тренировочных центров Пентагона.Но Вашингтону, видимо, мало. В начале ноября сенаторы-республиканцы призвали Джо Байдена расширить присутствие американского военного флота в Черном море, предсказуемо обосновав это необходимостью "борьбы с российской агрессией". Но, согласно конвенции Монтре от 1936-го, общий тоннаж военных судов какого-либо нечерноморского государства в Черном море в мирное время не может превышать 30 тысяч тонн. Нынешняя группировка Шестого флота едва-едва вписывается в этот лимит.Вся надежда на причерноморских союзников. Но тот же грузинский флот — это лишь два корвета и несколько артиллерийских и ракетных катеров.Небогатый военно-морской потенциал и у Украины. Вашингтон уже предоставил восточноевропейскому союзнику устаревшие катера типа "Айленд" и планирует передать полтора десятка современных "Марк VI". Кроме того, Киев подписал с Анкарой контракт на строительство трех корветов проекта "Ада". Но пока костяк ВМСУ — сторожевик "Гетман Сагайдачный", единственный крупный корабль, и семь артиллерийских бронекатеров типа "Гюрза-М". Этого явно недостаточно, чтобы попробовать на прочность крымские оборонительные рубежи, о чем так часто говорят натовские офицеры.Доминирующая силаВ учениях с Шестым флотом США участвуют и ВМС Болгарии. Несколько дней американскую корабельную группу сопровождал болгарский фрегат "Гордый" — один из трех относительно современных вымпелов типа "Вилинген". У каждого по четыре противокорабельные ракеты "Экзосет" — неплохая огневая поддержка американским флагманам. У болгар есть еще два корвета, три ракетных катера, несколько минных тральщиков и вспомогательных судов.В ВМС Румынии числятся три фрегата, четыре корвета, шесть ракетных катеров и пять минных тральщиков. На первый взгляд негусто. Однако румынские корабли все-таки пригодятся объединенной военно-морской группировке стран НАТО, если на юге Европы вдруг станет "горячо". В случае полномасштабного конфликта России и Североатлантического альянса в Черном море они, очевидно, будут прикрывать американцев от воздушных налетов.Наибольшим военно-морским потенциалом в регионе обладает Турция: 13 подводных лодок, 16 ракетных фрегатов, десять корветов, внушительные силы морской авиации и морской пехоты.Правда, все это "размазано" по двум морям: Средиземному и Черному. Но даже черноморская группировка способна на равных противостоять ЧФ России. К тому же именно Турция контролирует стратегический пролив Босфор и, по сути, выступает гарантом военного присутствия США. Однако на совместные учения турки направили лишь один фрегат.Как считают эксперты, это может быть следствием давнего конфликта Анкары и Вашингтона. Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган закупил у России несколько комплектов зенитно-ракетной системы С-400, что сильно не понравилось американцам. Они в ответ исключили "союзников по альянсу" из программы истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, обе страны по-разному относятся к курдам на севере Сирии. Словом, и Турция — очень сомнительный помощник.Череда провокацийМежду тем НАТО, даже малыми силами, продолжает создавать напряженность на южных берегах России. В Минобороны отмечают, что разведывательная авиация Североатлантического альянса резко нарастила активность у границ. Только в пятницу российские радары засекли и взяли на сопровождение шесть спецбортов западных стран. Это продолжается с начала октября."Что в Черном море делают американские корабли и самолеты за тысячи миль от пунктов своего базирования? — задается вопросом замглавы МИД России Сергей Рябков. — Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Это игра с огнем, очередная попытка испытать нас на прочность. Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО, а также некоторые клиенты этих государств в регионе".При этом, согласно официальным заявлениям, в рамках учений корабли ВМС стран НАТО отрабатывают совместную противоракетную и противолодочную оборону, координацию действий многонационального соединения, разведку ближайшего — российского — побережья и, конечно же, удары по морским и береговым целям "вероятного противника".В ответ на маневры "западных партнеров" российские моряки проводят свои. Так, фрегат "Адмирал Эссен" отработал задачи по противовоздушной обороне пункта базирования флота, а корабли "Ейск" и "Касимов" уничтожили условные цели, имитирующие вражеские подводные лодки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/nato-1758757785.html
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безопасность, грузия, реджеп тайип эрдоган, румыния, джо байден, сергей рябков, f-35, министерство обороны сша, с-400 «триумф», военно-морские силы сша, военно-морские силы украины, россия
08:00 14.11.2021 (обновлено: 08:01 14.11.2021)
 

"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым"

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kyle SteПодъем флага на корабле "Маунт Уитни" ВМС США
Подъем флага на корабле Маунт Уитни ВМС США - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kyle Ste
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Эскадра Шестого флота США вторую неделю активно маневрирует у побережья Крыма. Расширяя здесь военное присутствие, особые надежды Пентагон возлагает на региональных союзников: согласно международным нормам, страны с выходом к Черному морю не подпадают под ограничения по общему тоннажу. О том, как этим могут воспользоваться американцы, — в материале РИА Новости.

Сомнительные союзники

На днях корабль управления "Маунт Уитни" вошел в порт Батуми. Гостей встретили с ликованием — как и в августе 2008-го, сразу после "пятидневной войны". Тогда плавучий штаб ВМС США доставил в Грузию гуманитарную помощь и таинственные грузы в опечатанных армейских контейнерах.
За минувшие 13 лет страны НАТО существенно восстановили военный потенциал главного союзника в Закавказье. В частности, в этом году завезли очередную партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также в стране действуют несколько тренировочных центров Пентагона.
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения Вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнер"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
Перейти в фотобанк
Совместные военные учения Вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнер"
Но Вашингтону, видимо, мало. В начале ноября сенаторы-республиканцы призвали Джо Байдена расширить присутствие американского военного флота в Черном море, предсказуемо обосновав это необходимостью "борьбы с российской агрессией". Но, согласно конвенции Монтре от 1936-го, общий тоннаж военных судов какого-либо нечерноморского государства в Черном море в мирное время не может превышать 30 тысяч тонн. Нынешняя группировка Шестого флота едва-едва вписывается в этот лимит.
Вся надежда на причерноморских союзников. Но тот же грузинский флот — это лишь два корвета и несколько артиллерийских и ракетных катеров.
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:50В мире
В Минобороны рассказали о разведактивности авиации НАТО над Черным морем
Небогатый военно-морской потенциал и у Украины. Вашингтон уже предоставил восточноевропейскому союзнику устаревшие катера типа "Айленд" и планирует передать полтора десятка современных "Марк VI". Кроме того, Киев подписал с Анкарой контракт на строительство трех корветов проекта "Ада". Но пока костяк ВМСУ — сторожевик "Гетман Сагайдачный", единственный крупный корабль, и семь артиллерийских бронекатеров типа "Гюрза-М". Этого явно недостаточно, чтобы попробовать на прочность крымские оборонительные рубежи, о чем так часто говорят натовские офицеры.

Доминирующая сила

В учениях с Шестым флотом США участвуют и ВМС Болгарии. Несколько дней американскую корабельную группу сопровождал болгарский фрегат "Гордый" — один из трех относительно современных вымпелов типа "Вилинген". У каждого по четыре противокорабельные ракеты "Экзосет" — неплохая огневая поддержка американским флагманам. У болгар есть еще два корвета, три ракетных катера, несколько минных тральщиков и вспомогательных судов.
© Фото : U.S. Embassy TbilisiФлагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : U.S. Embassy Tbilisi
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми
В ВМС Румынии числятся три фрегата, четыре корвета, шесть ракетных катеров и пять минных тральщиков. На первый взгляд негусто. Однако румынские корабли все-таки пригодятся объединенной военно-морской группировке стран НАТО, если на юге Европы вдруг станет "горячо". В случае полномасштабного конфликта России и Североатлантического альянса в Черном море они, очевидно, будут прикрывать американцев от воздушных налетов.
Наибольшим военно-морским потенциалом в регионе обладает Турция: 13 подводных лодок, 16 ракетных фрегатов, десять корветов, внушительные силы морской авиации и морской пехоты.
CC0 / MC2 John Herman / Корвет F511 Heybeliada в Средиземном море
Корвет F511 Heybeliada в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
CC0 / MC2 John Herman /
Корвет F511 Heybeliada в Средиземном море
Правда, все это "размазано" по двум морям: Средиземному и Черному. Но даже черноморская группировка способна на равных противостоять ЧФ России. К тому же именно Турция контролирует стратегический пролив Босфор и, по сути, выступает гарантом военного присутствия США. Однако на совместные учения турки направили лишь один фрегат.
Как считают эксперты, это может быть следствием давнего конфликта Анкары и Вашингтона. Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган закупил у России несколько комплектов зенитно-ракетной системы С-400, что сильно не понравилось американцам. Они в ответ исключили "союзников по альянсу" из программы истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, обе страны по-разному относятся к курдам на севере Сирии. Словом, и Турция — очень сомнительный помощник.

Череда провокаций

Между тем НАТО, даже малыми силами, продолжает создавать напряженность на южных берегах России. В Минобороны отмечают, что разведывательная авиация Североатлантического альянса резко нарастила активность у границ. Только в пятницу российские радары засекли и взяли на сопровождение шесть спецбортов западных стран. Это продолжается с начала октября.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:15В мире
Минобороны РФ рассказало о повышенной активности НАТО в Черном море
"Что в Черном море делают американские корабли и самолеты за тысячи миль от пунктов своего базирования? — задается вопросом замглавы МИД России Сергей Рябков. — Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Это игра с огнем, очередная попытка испытать нас на прочность. Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО, а также некоторые клиенты этих государств в регионе".
При этом, согласно официальным заявлениям, в рамках учений корабли ВМС стран НАТО отрабатывают совместную противоракетную и противолодочную оборону, координацию действий многонационального соединения, разведку ближайшего — российского — побережья и, конечно же, удары по морским и береговым целям "вероятного противника".
В ответ на маневры "западных партнеров" российские моряки проводят свои. Так, фрегат "Адмирал Эссен" отработал задачи по противовоздушной обороне пункта базирования флота, а корабли "Ейск" и "Касимов" уничтожили условные цели, имитирующие вражеские подводные лодки.
 
БезопасностьГрузияРеджеп Тайип ЭрдоганРумынияДжо БайденСергей РябковF-35Министерство обороны СШАС-400 «Триумф»Военно-морские силы СШАВоенно-морские силы УкраиныРоссия
 
 
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