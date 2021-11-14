https://ria.ru/20211114/kprf-1758990392.html

В КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта о QR-кодах

В КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.11.2021

В КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта о QR-кодах

Фракция КПРФ будет голосовать против законопроекта о QR-кодах, заявил РИА Новости депутат Александр Ющенко. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:51

2021-11-14T13:51

2021-11-14T13:51

распространение коронавируса

политика

госдума рф

кпрф

александр ющенко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Фракция КПРФ будет голосовать против законопроекта о QR-кодах, заявил РИА Новости депутат Александр Ющенко.Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом."Мы будем голосовать против этого законопроекта", - сказал Ющенко, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Ющенко, "привязывать" россиян к QR-кодам – это излишняя и ненужная мера, поскольку защитить граждан от утечки персональных данных в полной мере очень сложно."Все эти упражнения с QR-кодами, а также введением цифровых паспортов требуют изменения в законодательстве", - написал депутат в своем Instagram.

https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html

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2021

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политика, госдума рф, кпрф, александр ющенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии