https://ria.ru/20211114/granitsa-1759014777.html
Киев построит укрепления на границе с Белоруссией
Киев построит укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.11.2021
Киев построит укрепления на границе с Белоруссией
Киев построит укрепления на слабых участках границ пяти смежных с Белоруссией областей, сообщил корреспондент телеканала "Украина 24" после закрытого совещания... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T18:22
2021-11-14T18:22
2021-11-14T19:30
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КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Киев построит укрепления на слабых участках границ пяти смежных с Белоруссией областей, сообщил корреспондент телеканала "Украина 24" после закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова."Министр МВД в который раз отметил, что уже в следующем году Украина будет усиливать границу с Белоруссией: а в слабых местах пяти смежных областей построит специальные укрепления", — заявил журналист.Совещание по поводу ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС проходит в украинском Луцке. В нем принимают участие министры, главы областных госадминистраций, также приглашены послы Литвы и Польши, сообщила пресс-служба СНБО.Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал некоторые подробности о проекте.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка на белорусско-польской границе катастрофическая.Запад возлагает ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-14T18:22
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в мире, граница, украина, киев, белоруссия, мигранты, литва, оон, денис монастырский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:22 14.11.2021 (обновлено: 19:30 14.11.2021)
Киев построит укрепления на границе с Белоруссией
Киев построит укрепления в слабых местах на границе с Белоруссией