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https://ria.ru/20211114/gosdolg-1758980135.html
Счетная палата оценила состояние российского госдолга
Счетная палата оценила состояние российского госдолга - РИА Новости, 14.11.2021
Счетная палата оценила состояние российского госдолга
Российский госдолг в ближайшие годы будет расти, однако ни по общему размеру, ни по его структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы России... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:29
2021-11-14T11:29
экономика
италия
бельгия
всемирный банк
евросоюз
мвф
алексей саватюгин
россия
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МОСКВА,&nbsp;14 ноя - РИА Новости. Российский госдолг в ближайшие годы будет расти, однако ни по общему размеру, ни по его структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы России нет, заявил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 году. По представленным в документе оценкам, по итогам текущего года госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году - до 19,4% ВВП, в 2023 году - до 20,3% ВВП. В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году - 25,926 триллиона, в 2023 году - 28,765 триллиона, в 2024 году - 31,94 триллиона."Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим - Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю", - сказал Саватюгин.Он отметил, что глобальный долг к глобальному ВВП сейчас составляет около 98%. "У Евросоюза, Великобритании госдолг чуть меньше 100%, а у многих стран превышает 100%, причем у тех, чьи макроэкономики некоторые эксперты ставят в пример. У Японии он давно превышает 250%, больше 100% у США, Италии, Испании, Бельгии, Канады. У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%", - продолжил собеседник агентства.Аудитор добавил, что рост в ближайшие годы будет за счет внутреннего долга, то есть рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы. "Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться", - указал он.В частности, сильно сократятся прямые кредиты иностранных правительств и немного вырастет доля займов у международных финансовых организаций, причем не у глобальных, таких как Всемирный банк или МВФ, а у Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. "Это международные институты, в которых мы активно участвуем, где у нас есть крупные пакеты голосов и понимание с нашими партнерами", - пояснил Саватюгин."Поэтому ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы", - заключил аудитор.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 15 ноября, в 11.00 мск.
https://ria.ru/20211028/gosdolg-1756599426.html
https://ria.ru/20211005/gosdolg-1753148476.html
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экономика, италия, бельгия, всемирный банк, евросоюз, мвф, алексей саватюгин, россия
11:29 14.11.2021
 
Счетная палата оценила состояние российского госдолга

Аудитор Счетной палаты Саватюгин заявил, что госдолг в ближайшие годы будет расти

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский госдолг в ближайшие годы будет расти, однако ни по общему размеру, ни по его структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы России нет, заявил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 году. По представленным в документе оценкам, по итогам текущего года госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году - до 19,4% ВВП, в 2023 году - до 20,3% ВВП. В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году - 25,926 триллиона, в 2023 году - 28,765 триллиона, в 2024 году - 31,94 триллиона.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Счетная палата проанализировала состояние госдолга регионов
"Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим - Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю", - сказал Саватюгин.
Он отметил, что глобальный долг к глобальному ВВП сейчас составляет около 98%. "У Евросоюза, Великобритании госдолг чуть меньше 100%, а у многих стран превышает 100%, причем у тех, чьи макроэкономики некоторые эксперты ставят в пример. У Японии он давно превышает 250%, больше 100% у США, Италии, Испании, Бельгии, Канады. У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%", - продолжил собеседник агентства.
Аудитор добавил, что рост в ближайшие годы будет за счет внутреннего долга, то есть рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы. "Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться", - указал он.
В частности, сильно сократятся прямые кредиты иностранных правительств и немного вырастет доля займов у международных финансовых организаций, причем не у глобальных, таких как Всемирный банк или МВФ, а у Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. "Это международные институты, в которых мы активно участвуем, где у нас есть крупные пакеты голосов и понимание с нашими партнерами", - пояснил Саватюгин.
"Поэтому ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы", - заключил аудитор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 15 ноября, в 11.00 мск.
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Кудрин оценил уровень госдолга России
 
ЭкономикаИталияБельгияВсемирный банкЕвросоюзМВФАлексей СаватюгинРоссия
 
 
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