Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/eda-1758982624.html
Борщ, окрошка и селедка под шубой покоряют Китай
"Это любовь!" Китайцы пришли в восторг от русской кухни - РИА Новости, 14.11.2021
Борщ, окрошка и селедка под шубой покоряют Китай
Пользователи китайской соцсети WeChat поделились впечатлениями от русской кухни. Многие из них с восторгом вспомнили блюда, которые удалось попробовать. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T12:07
2021-11-14T13:44
санкт-петербург
шанхай
китай
wechat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_a9f0c3315654173dff2a2d788439c63f.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети WeChat поделились впечатлениями от русской кухни. Многие из них с восторгом вспомнили блюда, которые удалось попробовать.В первую очередь жители Китая отметили борщ. Пользователь с ником Naran призналась, что вместе с супругом ела это блюдо не только на обед, но еще на завтрак и ужин. Другой юзер посетовал, что в Шанхае настоящий русский борщ найти невозможно из-за банальной нехватки свеклы.Также иностранных гостей поразила окрошка, которую они окрестили "летним супом" и "настоящим спасением в жару" наравне с квасом. Пользователь Vicky отметила, что вкуснее всего напиток, приготовленный дома.Еще одним лакомством китайцы сочли вареники и пирожки, огромное количество начинки в которых, по их мнению, символизирует "всю силу русского народа". Один из пользователей признался, что после путешествия по Золотому кольцу не может забыть вкус горячей выпечки. По достоинству оценили и русские пышки, "вкус которых ни с чем не сравним": китаец, попробовавший их в Петербурге, заявил, что "за один укус душа наполняется счастьем".Черный хлеб тоже никого не оставил равнодушным из-за своей питательности и интересного вкуса. Один из пользователей признал, что "русский хлеб стал его любовью". Многие также отметили красоту и вкус одного из главных новогодних блюд — селедки под шубой, а также блинов, начинка в которых поражает своим разнообразием.Китайцы по достоинству оценили умение россиян засаливать продукты, среди которых особенно выделяются огурцы. "Если русский достает для вас банку маринованных овощей из шкафа, значит, это дружба на всю жизнь", — подытожили пользователи.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211113/chechnya-1758926910.html
https://ria.ru/20211002/banya-1752805556.html
санкт-петербург
шанхай
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_128:0:1871:1307_1920x0_80_0_0_f12daf5ad1932279cf233b6de424bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, шанхай, китай, wechat
12:07 14.11.2021 (обновлено: 13:44 14.11.2021)
 
"Это любовь!" Китайцы пришли в восторг от русской кухни

Китайцы назвали десять самых лучших русских блюд и продуктов

© Flickr / liz westМясной борщ
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Flickr / liz west
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети WeChat поделились впечатлениями от русской кухни. Многие из них с восторгом вспомнили блюда, которые удалось попробовать.
В первую очередь жители Китая отметили борщ. Пользователь с ником Naran призналась, что вместе с супругом ела это блюдо не только на обед, но еще на завтрак и ужин. Другой юзер посетовал, что в Шанхае настоящий русский борщ найти невозможно из-за банальной нехватки свеклы.
Горные районы Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 17:01Туризм
Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Чечня
Также иностранных гостей поразила окрошка, которую они окрестили "летним супом" и "настоящим спасением в жару" наравне с квасом. Пользователь Vicky отметила, что вкуснее всего напиток, приготовленный дома.
Еще одним лакомством китайцы сочли вареники и пирожки, огромное количество начинки в которых, по их мнению, символизирует "всю силу русского народа". Один из пользователей признался, что после путешествия по Золотому кольцу не может забыть вкус горячей выпечки. По достоинству оценили и русские пышки, "вкус которых ни с чем не сравним": китаец, попробовавший их в Петербурге, заявил, что "за один укус душа наполняется счастьем".
Черный хлеб тоже никого не оставил равнодушным из-за своей питательности и интересного вкуса. Один из пользователей признал, что "русский хлеб стал его любовью". Многие также отметили красоту и вкус одного из главных новогодних блюд — селедки под шубой, а также блинов, начинка в которых поражает своим разнообразием.
Китайцы по достоинству оценили умение россиян засаливать продукты, среди которых особенно выделяются огурцы. "Если русский достает для вас банку маринованных овощей из шкафа, значит, это дружба на всю жизнь", — подытожили пользователи.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Баня на берегу Онежского озера в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 16:29
Китайский блогер восхитился русской баней
 
Санкт-ПетербургШанхайКитайWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
03:19Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
03:18Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
03:11Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
03:08Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
03:00Юрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьму
02:51Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
02:37В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
02:17Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
02:08Названы сценарии развития коронавируса
02:00Киевлянам предрекли масштабные отключения света
01:51Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
01:17Защитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмой
01:16Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
00:55Названа главная естественная угроза жизни на Земле
00:52Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
00:43Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
00:34В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
00:30Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Лента новостейМолния
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалидаГенконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларамиГлава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждаласьГлава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной BayraktarЮрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьмуЧехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризисаВ Мали при нападении боевиков погибли четверо военныхГлава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофеНазваны сценарии развития коронавирусаКиевлянам предрекли масштабные отключения светаИлон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатораЗащитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмойАвтоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилейРоссийский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"Названа главная естественная угроза жизни на ЗемлеСчетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в РоссииСтало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в ЛипецкеВ Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцевНазваны регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита