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Борщ, окрошка и селедка под шубой покоряют Китай

"Это любовь!" Китайцы пришли в восторг от русской кухни - РИА Новости, 14.11.2021

Борщ, окрошка и селедка под шубой покоряют Китай

Пользователи китайской соцсети WeChat поделились впечатлениями от русской кухни. Многие из них с восторгом вспомнили блюда, которые удалось попробовать. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T12:07

2021-11-14T12:07

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи китайской соцсети WeChat поделились впечатлениями от русской кухни. Многие из них с восторгом вспомнили блюда, которые удалось попробовать.В первую очередь жители Китая отметили борщ. Пользователь с ником Naran призналась, что вместе с супругом ела это блюдо не только на обед, но еще на завтрак и ужин. Другой юзер посетовал, что в Шанхае настоящий русский борщ найти невозможно из-за банальной нехватки свеклы.Также иностранных гостей поразила окрошка, которую они окрестили "летним супом" и "настоящим спасением в жару" наравне с квасом. Пользователь Vicky отметила, что вкуснее всего напиток, приготовленный дома.Еще одним лакомством китайцы сочли вареники и пирожки, огромное количество начинки в которых, по их мнению, символизирует "всю силу русского народа". Один из пользователей признался, что после путешествия по Золотому кольцу не может забыть вкус горячей выпечки. По достоинству оценили и русские пышки, "вкус которых ни с чем не сравним": китаец, попробовавший их в Петербурге, заявил, что "за один укус душа наполняется счастьем".Черный хлеб тоже никого не оставил равнодушным из-за своей питательности и интересного вкуса. Один из пользователей признал, что "русский хлеб стал его любовью". Многие также отметили красоту и вкус одного из главных новогодних блюд — селедки под шубой, а также блинов, начинка в которых поражает своим разнообразием.Китайцы по достоинству оценили умение россиян засаливать продукты, среди которых особенно выделяются огурцы. "Если русский достает для вас банку маринованных овощей из шкафа, значит, это дружба на всю жизнь", — подытожили пользователи.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211113/chechnya-1758926910.html

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