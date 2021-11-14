https://ria.ru/20211114/deystviya-1759035063.html

Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен

Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-14T22:26

2021-11-14T22:26

2021-11-15T00:01

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россия

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", сообщил в воскресенье госдепартамент."Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса."Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций - отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод", - заявил Прайс."Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе", - заключил Прайс. Москва и Минск уже опровергали в прошлом изложенные госдепом претензии.Прайс уточнил, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758997400.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758997955.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, энтони блинкен, мигранты, россия