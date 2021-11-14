Кажется невозможным: самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Валентин и Марина Юдашкины женаты 33 года. Лев и Ирина Лещенко вместе еще дольше — их браку больше сорока лет. Кому еще из знаменитостей удалось создать крепкие отношения — в материале РИА Новости.
Валентин и Марина Юдашкины
"Три дня встречались, и Валя сделал мне предложение. Я сразу согласилась", — вспоминает жена Валентина Юдашкина Марина.
9 января модельер и его супруга отпраздновали каменную свадьбу — их браку уже 33 года.
Модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной
В семье Юдашкиных не бывает скандалов, и кажется, измена для них — что-то немыслимое.
"Я об этом никогда не думал", — ответил дизайнер на вопрос, как себя вести женатому мужчине, если в него влюбится другая.
Лев и Ирина Лещенко
Лев Лещенко принял Ирину за шпионку. В 1976 певец был очень популярен, а девушка, которую он встретил в Сочи, понятия не имела, кто за ней ухаживает.
Певец Лев Лещенко
Объяснение оказалось простым. Ирина училась в Будапеште и не узнала исполнителя. В Краснодарский край она приехала на каникулы.
После короткого отдыха она вернулась в Венгрию. Лещенко звонил любимой каждый вечер — боялся упустить такую красавицу, а в 1978 женился на ней.
С тех пор они вместе. Секрет семейного счастья от четы Лещенко — юмор.
"Достаточно улыбнуться или перевести разговор в другое русло, как понимаешь, насколько эта ссора бесперспективна", — делится хитростями Ирина.
Александр и Елена Буйновы
Брак с Еленой Гутман — третий по счету для Александра Буйнова, но только его и можно назвать счастливым.
Первую супругу певца не приняли его родители: он был москвичом, а она из деревни. На второй исполнитель женился, потому что девушка забеременела, но брак все равно распался.
Певец Александр Буйнов с супругой Еленой
В браке с Еленой музыкант живет уже более 35 лет. И между ними до сих пор, как супруги признаются, есть страсть.
"Вот существуют пары, где все тихо-мирно, любили друг друга и умерли в один день, но это не для меня. Мне не по душе, когда в семье отношения, как тихое болото. Все тинкой поросло, ряской покрылось, а люди все равно вместе. А у нас с Аленой — постоянно буря", — говорит Буйнов.
Однако эта пара прошла через трудные времена. В 1986-м году у Буйнова завязался курортный роман с девушкой из Венгрии. Через 15 лет она нашла Александра и сообщила, что родила от него сына. Елена измену простила.
Валерий и Виолетта Сюткины
В 1980-ые Валерий Сюткин успел жениться два раза. Но эти браки долго не продлились. Что такое семейное счастье, музыкант понял лишь рядом с третьей женой Виолой. Она была костюмершей группы "Браво", и к ней Валерий ушел от второй супруги.
© Фото : из личного архива Валерия СюткинаПариж. С супругой Виолой
© Фото : из личного архива Валерия Сюткина
Париж. С супругой Виолой
Их роман начался со случайного поцелуя, и девушка задумывалась о том, чтобы прекратить эти отношения. Сюткин понимает, из-за чего переживала Виола.
"Мой моральный облик был далек от совершенства, и она смотрела на меня так, как любая женщина смотрит в этой ситуации на мужчину, который проводит с ней время, а потом идет в семью", — вспоминал певец.
Сюткин оставил квартиру второй жене и поселился с Виолой в съемной однушке. Трудности в начале отношений они преодолели, а в 1996 у пары появилась дочь, а Валерий, кстати, присутствовал при родах. Девочку назвали в честь ее мамы. В 2020 у Сюткиных родился второй общий ребенок — сын Лев.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
28-летний Виктор Рыбин, солист группы "Дюна", в 1990 уже был звездой российской эстрады. Наталья Сенчуковой тогда было 19, и она только приехала в Москву. Девушка мечтала стать танцовщицей. Случайная встреча за кулисами фестиваля навсегда связала их судьбы.
Именно Рыбин понял, что Наталья может стать замечательной певицей, и нанял ей педагога по вокалу. Они успешно выступали вместе, но их роман не был безоблачным: Виктор был женат и не сразу развелся с супругой.
"Я мучилась тем, что все это было неправильно и сложно. Пыталась уходить, но у нас не получалось расстаться", — вспоминала Наталья.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Наталья Сенчукова и ее супруг лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Наталья Сенчукова и ее супруг лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Брак Сенчуковой и Рыбина был оформлен только в 1998 году, вскоре у пары появился сын Василий.
Браку певцов больше 20 лет. И на прочность их законный союз испытало не только время. Сенчукова и Рыбин признавались, что оба лечились от базально-клеточного рака кожи, и они вместе прошли через это испытание.
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже более 20 лет. Их роман начался не сразу. Певец признавался, что никак не мог набраться смелости и проявить инициативу.
"Она была вне Вселенной. Я не мог просто так к ней подойти, хотя имел большой опыт общения с барышнями. Поэтому все это было как-то долго", — объяснял свою нерешительность Леонид.
В итоге первый шаг сделала Анжелика: она просто "замучалась ждать".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии
Сейчас их пара в числе самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но когда-то и они были на грани развода.
В 2011 году Агутина засняли целующимся с незнакомкой. Музыкант до сих пор с горечью вспоминает тот случай. К счастью, отношения с Варум ему сохранить удалось.
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