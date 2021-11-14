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Кажется невозможным: самые крепкие пары российского шоу-бизнеса

Кажется невозможным: самые крепкие пары российского шоу-бизнеса - РИА Новости, 14.11.2021

Кажется невозможным: самые крепкие пары российского шоу-бизнеса

Валентин и Марина Юдашкины женаты 33 года. Лев и Ирина Лещенко вместе еще дольше — их браку больше сорока лет. Кому еще из знаменитостей удалось создать крепкие РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:23

2021-11-14T00:23

2021-11-14T00:23

шоубиз

валентин юдашкин

александр буйнов

лев лещенко

ирина лещенко

валерий сюткин

виктор рыбин

анжелика варум (мария варум)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Валентин и Марина Юдашкины женаты 33 года. Лев и Ирина Лещенко вместе еще дольше — их браку больше сорока лет. Кому еще из знаменитостей удалось создать крепкие отношения — в материале РИА Новости. Валентин и Марина Юдашкины9 января модельер и его супруга отпраздновали каменную свадьбу — их браку уже 33 года.В семье Юдашкиных не бывает скандалов, и кажется, измена для них — что-то немыслимое. Лев и Ирина ЛещенкоЛев Лещенко принял Ирину за шпионку. В 1976 певец был очень популярен, а девушка, которую он встретил в Сочи, понятия не имела, кто за ней ухаживает. Объяснение оказалось простым. Ирина училась в Будапеште и не узнала исполнителя. В Краснодарский край она приехала на каникулы. После короткого отдыха она вернулась в Венгрию. Лещенко звонил любимой каждый вечер — боялся упустить такую красавицу, а в 1978 женился на ней.С тех пор они вместе. Секрет семейного счастья от четы Лещенко — юмор. Александр и Елена БуйновыБрак с Еленой Гутман — третий по счету для Александра Буйнова, но только его и можно назвать счастливым. Первую супругу певца не приняли его родители: он был москвичом, а она из деревни. На второй исполнитель женился, потому что девушка забеременела, но брак все равно распался.В браке с Еленой музыкант живет уже более 35 лет. И между ними до сих пор, как супруги признаются, есть страсть. "Вот существуют пары, где все тихо-мирно, любили друг друга и умерли в один день, но это не для меня. Мне не по душе, когда в семье отношения, как тихое болото. Все тинкой поросло, ряской покрылось, а люди все равно вместе. А у нас с Аленой — постоянно буря", — говорит Буйнов.Однако эта пара прошла через трудные времена. В 1986-м году у Буйнова завязался курортный роман с девушкой из Венгрии. Через 15 лет она нашла Александра и сообщила, что родила от него сына. Елена измену простила.Валерий и Виолетта СюткиныВ 1980-ые Валерий Сюткин успел жениться два раза. Но эти браки долго не продлились. Что такое семейное счастье, музыкант понял лишь рядом с третьей женой Виолой. Она была костюмершей группы "Браво", и к ней Валерий ушел от второй супруги. Их роман начался со случайного поцелуя, и девушка задумывалась о том, чтобы прекратить эти отношения. Сюткин понимает, из-за чего переживала Виола. "Мой моральный облик был далек от совершенства, и она смотрела на меня так, как любая женщина смотрит в этой ситуации на мужчину, который проводит с ней время, а потом идет в семью", — вспоминал певец. Сюткин оставил квартиру второй жене и поселился с Виолой в съемной однушке. Трудности в начале отношений они преодолели, а в 1996 у пары появилась дочь, а Валерий, кстати, присутствовал при родах. Девочку назвали в честь ее мамы. В 2020 у Сюткиных родился второй общий ребенок — сын Лев. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин28-летний Виктор Рыбин, солист группы "Дюна", в 1990 уже был звездой российской эстрады. Наталья Сенчуковой тогда было 19, и она только приехала в Москву. Девушка мечтала стать танцовщицей. Случайная встреча за кулисами фестиваля навсегда связала их судьбы.Именно Рыбин понял, что Наталья может стать замечательной певицей, и нанял ей педагога по вокалу. Они успешно выступали вместе, но их роман не был безоблачным: Виктор был женат и не сразу развелся с супругой. "Я мучилась тем, что все это было неправильно и сложно. Пыталась уходить, но у нас не получалось расстаться", — вспоминала Наталья. Брак Сенчуковой и Рыбина был оформлен только в 1998 году, вскоре у пары появился сын Василий. Браку певцов больше 20 лет. И на прочность их законный союз испытало не только время. Сенчукова и Рыбин признавались, что оба лечились от базально-клеточного рака кожи, и они вместе прошли через это испытание. Анжелика Варум и Леонид АгутинАнжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже более 20 лет. Их роман начался не сразу. Певец признавался, что никак не мог набраться смелости и проявить инициативу. В итоге первый шаг сделала Анжелика: она просто "замучалась ждать".Сейчас их пара в числе самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но когда-то и они были на грани развода. В 2011 году Агутина засняли целующимся с незнакомкой. Музыкант до сих пор с горечью вспоминает тот случай. К счастью, отношения с Варум ему сохранить удалось.

https://ria.ru/20211021/shoubiz-1755157087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин юдашкин, александр буйнов, лев лещенко, ирина лещенко, валерий сюткин, виктор рыбин, анжелика варум (мария варум), леонид агутин