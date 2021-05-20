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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210520/agutin-1733127375.html
Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум
Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум - РИА Новости, 20.05.2021
Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум
Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-канала "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" рассказал о том, как начинался их роман с Анжеликой Варум. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:16
2021-05-20T20:16
отношения
брак
семья
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-канала "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" рассказал о том, как начинался их роман с Анжеликой Варум.Они вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, но романтические отношения у Агутина и Варум начались не сразу.Певец вспоминает, что они с Анжеликой (настоящее имя — Мария) вместе работали: записывали песни и ездили на гастроли, но решиться на то, чтобы проявить инициативу, Леонид не мог целый год.Осложняло ситуацию еще и то, что у нее был, по словам композитора, "хороший парень, положительный человек". В результате Агутину пришлось приложить немало усилий, чтобы его затмить.В итоге, по словам Агутина, после года его ухаживаний Анжелика сама проявила инициативу, признавшись, что "замучалась ждать".
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отношения, брак, семья, шоу-бизнес, знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)

Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум

20:16 20.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПевец и композитор Леонид Агутин с супругой, певицей Анжеликой Варум на своем творческом вечере в рамках международного конкурса "Новая волна 2013"
Певец и композитор Леонид Агутин с супругой, певицей Анжеликой Варум на своем творческом вечере в рамках международного конкурса Новая волна 2013 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-канала "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" рассказал о том, как начинался их роман с Анжеликой Варум.
Они вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, но романтические отношения у Агутина и Варум начались не сразу.
Певец вспоминает, что они с Анжеликой (настоящее имя — Мария) вместе работали: записывали песни и ездили на гастроли, но решиться на то, чтобы проявить инициативу, Леонид не мог целый год.
Осложняло ситуацию еще и то, что у нее был, по словам композитора, "хороший парень, положительный человек". В результате Агутину пришлось приложить немало усилий, чтобы его затмить.

"Она была вне Вселенной. Я не мог просто так к ней подойти, хотя имел большой опыт общения с барышнями, — признался музыкант. — Поэтому все это было как-то долго".

В итоге, по словам Агутина, после года его ухаживаний Анжелика сама проявила инициативу, признавшись, что "замучалась ждать".
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