https://ria.ru/20210520/agutin-1733127375.html

Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум

Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум - РИА Новости, 20.05.2021

Агутин рассказал, как начинался их роман с Варум

Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-канала "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" рассказал о том, как начинался их роман с Анжеликой Варум. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:16

2021-05-20T20:16

2021-05-20T20:16

отношения

брак

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шоубиз

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знаменитости

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-канала "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" рассказал о том, как начинался их роман с Анжеликой Варум.Они вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, но романтические отношения у Агутина и Варум начались не сразу.Певец вспоминает, что они с Анжеликой (настоящее имя — Мария) вместе работали: записывали песни и ездили на гастроли, но решиться на то, чтобы проявить инициативу, Леонид не мог целый год.Осложняло ситуацию еще и то, что у нее был, по словам композитора, "хороший парень, положительный человек". В результате Агутину пришлось приложить немало усилий, чтобы его затмить.В итоге, по словам Агутина, после года его ухаживаний Анжелика сама проявила инициативу, признавшись, что "замучалась ждать".

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/agutin-1732609118.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, брак, семья, шоу-бизнес, знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)