22:52 14.11.2021 (обновлено: 22:55 14.11.2021)
Киев получил 80 тонн боеприпасов от Вашингтона, заявило посольство США
Посольство США на Украине заявило, что Киев получил 80 тонн боеприпасов от Вашингтона
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
"Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент (Джо - ред.) Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство в Twitter.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
On Nov 14, 🇺🇦 received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from 🇺🇸. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to 🇺🇦 in Aug, it is a demonstration of 🇺🇸 commitment to the success of a stable, democratic, & free 🇺🇦. pic.twitter.com/nu8jezAcOh— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021