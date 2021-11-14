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Киев получил 80 тонн боеприпасов от Вашингтона, заявило посольство США

Киев получил 80 тонн боеприпасов от Вашингтона, заявило посольство США - РИА Новости, 14.11.2021

Киев получил 80 тонн боеприпасов от Вашингтона, заявило посольство США

Украина получила от США в воскресенье 80 тонн боеприпасов, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:52

2021-11-14T22:52

2021-11-14T22:55

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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украина получила от США в воскресенье 80 тонн боеприпасов, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве."Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент (Джо - ред.) Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство в Twitter.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, twitter, киев, сша, вашингтон (город), барак обама, дональд трамп, javelin (птрк), ллойд остин