https://ria.ru/20211114/blinken-1759034843.html

Блинкен поддержал Польшу в связи с миграционным кризисом

Блинкен поддержал Польшу в связи с миграционным кризисом - РИА Новости, 14.11.2021

Блинкен поддержал Польшу в связи с миграционным кризисом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау выразил поддержку Польше в связи с миграционным кризисом, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:23

2021-11-14T22:23

2021-11-14T22:44

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау выразил поддержку Польше в связи с миграционным кризисом, сообщил в воскресенье госдепартамент."Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.Прайс уточнил, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20211114/granitsa-1759018668.html

https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html

польша

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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии