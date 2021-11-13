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Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов - РИА Новости, 13.11.2021
Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, какое обращение с питомцем может привести к трагическим последствиям и как РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T03:53
2021-11-13T03:53
общество
владимир голубев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, какое обращение с питомцем может привести к трагическим последствиям и как избежать несчастных случаев, которые бывают у неопытных хозяев."Безусловно, каждый любящий владелец желает своей собаке только лучшего. Но иногда даже самый трепетный собаковод, нет-нет да и сделает нечто такое, что может нанести питомцу непоправимый вред. Не думаю, что такой хозяин будет делать что-то нарочно, просто многим не хватает минимальных знаний", - прокомментировал Голубев.Так, предупреждает специалист, никогда нельзя оставлять собаку в машине, особенно летом. В жару салон автомобиля превращается в парник на открытом солнце, где даже несколько минут могут стоить собаке жизни. Даже если в течение дороги хозяин выходит на пару минут на заправке или за кофе, ему необходимо взять собаку с собой. Просто приоткрытое окно не поможет питомцу, оставленному в раскаленной машине, пояснил он.Также не стоит кормить собак со стола. "Иногда собаководы дают слабину и угощают питомцев вкусностями со своего стола. После таких "лакомств" собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами. Жирная, острая, жаренная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки", - рассказал Голубев.Кроме того, по его словам, нельзя давать собаке любые кости со стола. Собака не в состоянии их переварить ни в вареном, ни в жареном, ни в запеченном виде. Более того, трубчатые кости животное разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.Еще один совет собаковода: не стоит оставлять собаку на привязи у магазина. В этом случае хозяин должен быть готов к тому, что её могут украсть, напугать или обидеть. Собака, оставшись одна, может испытывать стресс. Она может укусить прохожего, который захочет, например, её погладить или пожалеть. "Отвечать за нежелательное поведение будет хозяин", - предостерегает Голубев. Если в магазине запрещено проходить с питомцами – то и собаку лучше оставить дома, добавил он.Помимо этого, Голубев уверяет, что нельзя держать собаку на цепи без прогулок. Владельцы частных домов, у которых собаки живут на цепи, рассказал кинолог, считают, что питомец может самостоятельно прогуливаться в радиусе длины цепи. Такая жизнь собаки-сторожа может привести к проблемам с поведением и здоровьем. Из-за того, что собака недостаточно двигается, она начинает испытывать стресс."Собака – социальное животное, и отсутствие взаимодействия с человеком и другими питомцами негативно сказывается на её психологическом и физическом здоровье. Пса нужно регулярно выгуливать, даже если он живет на улице", - считает кинолог.Еще один важный совет Голубева: никогда нельзя бить собаку. "Некоторые считают, что, ударив непослушную собаку, можно решить проблему с нежелательным поведением. Это заблуждение", - отметил Голубев.Если наказывать питомца, рассказал он, собака может начать отвечать агрессией на агрессию. Регулярное рукоприкладство в будущем приведет к психологическим травмам. Из-за хронического стресса у животного начнутся проблемы не только с поведением, но и со здоровьем, сказал специалист.
https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html
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общество, владимир голубев
03:53 13.11.2021
 
Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов

Кинолог Голубев назвал пять главных ошибок неопытных хозяев

© Depositphotos / SlastСобака породы аляскинский маламут
Собака породы аляскинский маламут - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Depositphotos / Slast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, какое обращение с питомцем может привести к трагическим последствиям и как избежать несчастных случаев, которые бывают у неопытных хозяев.
"Безусловно, каждый любящий владелец желает своей собаке только лучшего. Но иногда даже самый трепетный собаковод, нет-нет да и сделает нечто такое, что может нанести питомцу непоправимый вред. Не думаю, что такой хозяин будет делать что-то нарочно, просто многим не хватает минимальных знаний", - прокомментировал Голубев.
Так, предупреждает специалист, никогда нельзя оставлять собаку в машине, особенно летом. В жару салон автомобиля превращается в парник на открытом солнце, где даже несколько минут могут стоить собаке жизни. Даже если в течение дороги хозяин выходит на пару минут на заправке или за кофе, ему необходимо взять собаку с собой. Просто приоткрытое окно не поможет питомцу, оставленному в раскаленной машине, пояснил он.
Также не стоит кормить собак со стола. "Иногда собаководы дают слабину и угощают питомцев вкусностями со своего стола. После таких "лакомств" собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами. Жирная, острая, жаренная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки", - рассказал Голубев.
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Кроме того, по его словам, нельзя давать собаке любые кости со стола. Собака не в состоянии их переварить ни в вареном, ни в жареном, ни в запеченном виде. Более того, трубчатые кости животное разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.
Еще один совет собаковода: не стоит оставлять собаку на привязи у магазина. В этом случае хозяин должен быть готов к тому, что её могут украсть, напугать или обидеть. Собака, оставшись одна, может испытывать стресс. Она может укусить прохожего, который захочет, например, её погладить или пожалеть. "Отвечать за нежелательное поведение будет хозяин", - предостерегает Голубев. Если в магазине запрещено проходить с питомцами – то и собаку лучше оставить дома, добавил он.
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Помимо этого, Голубев уверяет, что нельзя держать собаку на цепи без прогулок. Владельцы частных домов, у которых собаки живут на цепи, рассказал кинолог, считают, что питомец может самостоятельно прогуливаться в радиусе длины цепи. Такая жизнь собаки-сторожа может привести к проблемам с поведением и здоровьем. Из-за того, что собака недостаточно двигается, она начинает испытывать стресс.
"Собака – социальное животное, и отсутствие взаимодействия с человеком и другими питомцами негативно сказывается на её психологическом и физическом здоровье. Пса нужно регулярно выгуливать, даже если он живет на улице", - считает кинолог.
Еще один важный совет Голубева: никогда нельзя бить собаку. "Некоторые считают, что, ударив непослушную собаку, можно решить проблему с нежелательным поведением. Это заблуждение", - отметил Голубев.
Если наказывать питомца, рассказал он, собака может начать отвечать агрессией на агрессию. Регулярное рукоприкладство в будущем приведет к психологическим травмам. Из-за хронического стресса у животного начнутся проблемы не только с поведением, но и со здоровьем, сказал специалист.
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