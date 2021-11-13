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Страшное для украинцев заявление Тимошенко
Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год - РИА Новости, 13.11.2021
Страшное для украинцев заявление Тимошенко
Депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. С таким заявлением в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:33
2021-11-13T01:33
2021-11-13T01:33
в мире
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юлия тимошенко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. С таким заявлением в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Пять-шесть средних городов ежегодно исчезают с карты Украины, резюмировала Тимошенко.На Украине в начале 90-х годов проживало более 50 миллионов человек. По оценке на первое сентября 2021 года население страны составляет 41,3 миллиона человек.Ранее бывший-премьер министр Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город". Политик уточнил, что в настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.
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в мире, украина, юлия тимошенко, ситуация на украине
Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
Экс-премьер Тимошенко заявила, что на Украине ежегодно вымирают шесть средних городов