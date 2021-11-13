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Страшное для украинцев заявление Тимошенко
Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год - РИА Новости, 13.11.2021
Страшное для украинцев заявление Тимошенко
Депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. С таким заявлением в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:33
2021-11-13T01:33
в мире
украина
юлия тимошенко
ситуация на украине
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. С таким заявлением в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Пять-шесть средних городов ежегодно исчезают с карты Украины, резюмировала Тимошенко.На Украине в начале 90-х годов проживало более 50 миллионов человек. По оценке на первое сентября 2021 года население страны составляет 41,3 миллиона человек.Ранее бывший-премьер министр Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город". Политик уточнил, что в настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.
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в мире, украина, юлия тимошенко, ситуация на украине
01:33 13.11.2021
 
Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год

Экс-премьер Тимошенко заявила, что на Украине ежегодно вымирают шесть средних городов

CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
CC0 / Artem_Apukhtin /
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. С таким заявлением в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год", - сказала экс премьер-министр.
Пять-шесть средних городов ежегодно исчезают с карты Украины, резюмировала Тимошенко.
На Украине в начале 90-х годов проживало более 50 миллионов человек. По оценке на первое сентября 2021 года население страны составляет 41,3 миллиона человек.
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 15:07
"Геополитический лузер". Украине предрекли мрачное будущее и вымирание
Ранее бывший-премьер министр Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город". Политик уточнил, что в настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоСитуация на Украине
 
 
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