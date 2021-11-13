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В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение
В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение - РИА Новости, 13.11.2021
В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение
Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, все зависит от ситуации в отдельных учебных заведениях, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:34
2021-11-13T12:34
2021-11-13T19:40
распространение коронавируса
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сн_образование
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, все зависит от ситуации в отдельных учебных заведениях, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации", — сказал министр журналистам.По его словам, предложенные Роспотребнадзором меры работают и массовых вспышек заражения коронавирусом нет. Поэтому их продление глава ведомства посчитал самым правильным решением.Ведомство рекомендовало региональным органам управления образованием организовать каникулы на период нерабочих дней, которые в конце октября — начале ноября вводил президент Владимир Путин. Во многих школах они и так были по расписанию.После этого школьники вернулись за парты, однако в отдельных регионах власти могут переводить их на дистанционное обучение в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.
https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758741934.html
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образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
12:34 13.11.2021 (обновлено: 19:40 13.11.2021)
В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение
Глава Минпросвещения Кравцов оценил риск перевода школ на дистанционное обучение