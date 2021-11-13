https://ria.ru/20211113/shkoly-1758900517.html

В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение

В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение - РИА Новости, 13.11.2021

В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение

Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, все зависит от ситуации в отдельных учебных заведениях, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:34

2021-11-13T12:34

2021-11-13T19:40

распространение коронавируса

образование - общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, все зависит от ситуации в отдельных учебных заведениях, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации", — сказал министр журналистам.По его словам, предложенные Роспотребнадзором меры работают и массовых вспышек заражения коронавирусом нет. Поэтому их продление глава ведомства посчитал самым правильным решением.Ведомство рекомендовало региональным органам управления образованием организовать каникулы на период нерабочих дней, которые в конце октября — начале ноября вводил президент Владимир Путин. Во многих школах они и так были по расписанию.После этого школьники вернулись за парты, однако в отдельных регионах власти могут переводить их на дистанционное обучение в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.

https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758741934.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор