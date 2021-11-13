https://ria.ru/20211113/s-550-1758871100.html
Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550 - РИА Новости, 13.11.2021
Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T03:40
2021-11-13T03:40
2021-11-13T06:15
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 ноября сообщил, что в России разрабатывается новая зенитная ракетная система С-550. Какие-либо сведения о ней не приводились.В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа - противоракеты размещаются в шахтах.Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе".
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безопасность, россия
03:40 13.11.2021 (обновлено: 06:15 13.11.2021)
Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
Источники: С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны