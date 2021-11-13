https://ria.ru/20211113/s-550-1758871100.html

Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550

Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550 - РИА Новости, 13.11.2021

Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:40

2021-11-13T03:40

2021-11-13T06:15

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 ноября сообщил, что в России разрабатывается новая зенитная ракетная система С-550. Какие-либо сведения о ней не приводились.В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа - противоракеты размещаются в шахтах.Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе".

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/raketa-1732947912.html

россия

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2021

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безопасность, россия