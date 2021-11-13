Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/ranenyy-1758954685.html
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу - РИА Новости, 14.11.2021
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу
Раненный в Акушинском районе мужчина транспортирован санавиацией в РКБ Махачкалы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T22:58
2021-11-14T00:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
убийство имама в дагестане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 ноя – РИА Новости. Раненный в Акушинском районе мужчина транспортирован санавиацией в РКБ Махачкалы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющейся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался. Также в муфтияте Дагестана уточнили РИА Новости, что имам Абид Магомедов был убит из-за бытового конфликта между его братом и напавшим, а религиозной подоплеки тут нет."По поручению министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой пациент, получивший огнестрельное ранение и госпитализированный вчера в Акушинскую ЦРБ, был транспортирован бортом медицинского вертолёта в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что мужчина получил проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. В экстренном порядке он был доставлен в Акушинскую ЦРБ, где была проведена сложная операция, врачам удалось спасти пациента несмотря на значительную кровопотерю и множественные повреждения внутренних органов."Состояние его оценивается как стабильно тяжелое - что соответствует тяжести полученных ранений и объему проведённой операции, сам пациент в сознании. В больнице ему проводится полный комплекс лечебных мероприятий", – добавили в минздраве.
https://ria.ru/20211112/dagestan-1758803756.html
https://ria.ru/20211112/imamy-1758832073.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_349:73:1056:604_1920x0_80_0_0_a0d4aebaab94cb02af923eddd7fd54d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, убийство имама в дагестане
22:58 13.11.2021 (обновлено: 00:00 14.11.2021)
 
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу

Раненного во время конфликта в Дагестане мужчину транспортировали санавиацией в Махачкалу

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 ноя – РИА Новости. Раненный в Акушинском районе мужчина транспортирован санавиацией в РКБ Махачкалы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющейся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался. Также в муфтияте Дагестана уточнили РИА Новости, что имам Абид Магомедов был убит из-за бытового конфликта между его братом и напавшим, а религиозной подоплеки тут нет.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:22
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства имама мечети
"По поручению министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой пациент, получивший огнестрельное ранение и госпитализированный вчера в Акушинскую ЦРБ, был транспортирован бортом медицинского вертолёта в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина получил проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. В экстренном порядке он был доставлен в Акушинскую ЦРБ, где была проведена сложная операция, врачам удалось спасти пациента несмотря на значительную кровопотерю и множественные повреждения внутренних органов.
"Состояние его оценивается как стабильно тяжелое - что соответствует тяжести полученных ранений и объему проведённой операции, сам пациент в сознании. В больнице ему проводится полный комплекс лечебных мероприятий", – добавили в минздраве.
Покушения на руководителей Духовного управления мусульман - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 19:29
Случаи убийств исламских религиозных деятелей в России в 2011-2021 годах
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанУбийство имама в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей