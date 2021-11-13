https://ria.ru/20211113/ranenyy-1758954685.html
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу - РИА Новости, 14.11.2021
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу
Раненный в Акушинском районе мужчина транспортирован санавиацией в РКБ Махачкалы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T22:58
2021-11-13T22:58
2021-11-14T00:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
убийство имама в дагестане
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя – РИА Новости. Раненный в Акушинском районе мужчина транспортирован санавиацией в РКБ Махачкалы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющейся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался. Также в муфтияте Дагестана уточнили РИА Новости, что имам Абид Магомедов был убит из-за бытового конфликта между его братом и напавшим, а религиозной подоплеки тут нет."По поручению министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой пациент, получивший огнестрельное ранение и госпитализированный вчера в Акушинскую ЦРБ, был транспортирован бортом медицинского вертолёта в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что мужчина получил проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. В экстренном порядке он был доставлен в Акушинскую ЦРБ, где была проведена сложная операция, врачам удалось спасти пациента несмотря на значительную кровопотерю и множественные повреждения внутренних органов."Состояние его оценивается как стабильно тяжелое - что соответствует тяжести полученных ранений и объему проведённой операции, сам пациент в сознании. В больнице ему проводится полный комплекс лечебных мероприятий", – добавили в минздраве.
https://ria.ru/20211112/dagestan-1758803756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, республика дагестан, убийство имама в дагестане
22:58 13.11.2021 (обновлено: 00:00 14.11.2021)
Раненного в конфликте в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу
Раненного во время конфликта в Дагестане мужчину транспортировали санавиацией в Махачкалу
МАХАЧКАЛА, 13 ноя – РИА Новости. Раненный в Акушинском районе мужчина транспортирован санавиацией в РКБ Махачкалы, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
Ранее власти Акушинского района Дагестана сообщили, что пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, в результате чего один из них, имам мечети, скончался. По данным сводки ОМВД России по Акушинскому району, имеющейся в распоряжении РИА Новости, один из раненых нанес удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался. Также в муфтияте Дагестана уточнили РИА Новости, что имам Абид Магомедов был убит из-за бытового конфликта между его братом и напавшим, а религиозной подоплеки тут нет.
"По поручению министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой пациент, получивший огнестрельное ранение и госпитализированный вчера в Акушинскую ЦРБ, был транспортирован бортом медицинского вертолёта в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале
. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина получил проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. В экстренном порядке он был доставлен в Акушинскую ЦРБ, где была проведена сложная операция, врачам удалось спасти пациента несмотря на значительную кровопотерю и множественные повреждения внутренних органов.
"Состояние его оценивается как стабильно тяжелое - что соответствует тяжести полученных ранений и объему проведённой операции, сам пациент в сознании. В больнице ему проводится полный комплекс лечебных мероприятий", – добавили в минздраве.