https://ria.ru/20211113/pskov-1758918106.html
Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе
Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.11.2021
Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе как "крайне напряженную", несмотря на замедление динамики... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:37
2021-11-13T15:37
2021-11-13T15:37
распространение коронавируса
псковская область
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе как "крайне напряженную", несмотря на замедление динамики распространения COVID-19."Динамика распространения заболевания замедляется, но эпидситуация все равно остается еще крайне напряженной. Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается", - сказал он в видеообращении к жителям Псковской области, опубликованном в аккаунте главы региона в Instagram.По оценке Ведерникова, областная система здравоохранения на фоне новой волны коронавируса работает в "чрезвычайно сложных условиях" последние полтора месяца. Так, загрузка коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями варьируется от 75% до 85%."Количество вызовов скорой помощи в полтора раза превышает плановые показатели. Служба отрабатывает порядка 800 вызовов в сутки", - добавил руководитель Псковской области.Он напомнил, что вакцинация от коронавируса остается единственным эффективным способом борьбы с пандемией. "Всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придется серьезно ограничивать себя в социальной активности", - отметил Ведерников.Ранее 9 ноября губернатор Псковской области сообщал, что план вакцинации в регионе выполнен на 54%.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псковская область, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе
Псковский губернатор Ведерников назвал ситуацию с COVID-19 в регионе крайне напряженной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников
охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе как "крайне напряженную", несмотря на замедление динамики распространения COVID-19.
"Динамика распространения заболевания замедляется, но эпидситуация все равно остается еще крайне напряженной. Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается", - сказал он в видеообращении к жителям Псковской области
, опубликованном в аккаунте главы региона в Instagram
.
По оценке Ведерникова, областная система здравоохранения на фоне новой волны коронавируса работает в "чрезвычайно сложных условиях" последние полтора месяца. Так, загрузка коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями варьируется от 75% до 85%.
"Количество вызовов скорой помощи в полтора раза превышает плановые показатели. Служба отрабатывает порядка 800 вызовов в сутки", - добавил руководитель Псковской области.
Он напомнил, что вакцинация от коронавируса остается единственным эффективным способом борьбы с пандемией. "Всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придется серьезно ограничивать себя в социальной активности", - отметил Ведерников.
Ранее 9 ноября губернатор Псковской области сообщал, что план вакцинации в регионе выполнен на 54%.