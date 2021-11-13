https://ria.ru/20211113/pskov-1758918106.html

Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе

Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.11.2021

Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе как "крайне напряженную", несмотря на замедление динамики... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:37

2021-11-13T15:37

2021-11-13T15:37

распространение коронавируса

псковская область

михаил ведерников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе как "крайне напряженную", несмотря на замедление динамики распространения COVID-19."Динамика распространения заболевания замедляется, но эпидситуация все равно остается еще крайне напряженной. Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается", - сказал он в видеообращении к жителям Псковской области, опубликованном в аккаунте главы региона в Instagram.По оценке Ведерникова, областная система здравоохранения на фоне новой волны коронавируса работает в "чрезвычайно сложных условиях" последние полтора месяца. Так, загрузка коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями варьируется от 75% до 85%."Количество вызовов скорой помощи в полтора раза превышает плановые показатели. Служба отрабатывает порядка 800 вызовов в сутки", - добавил руководитель Псковской области.Он напомнил, что вакцинация от коронавируса остается единственным эффективным способом борьбы с пандемией. "Всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придется серьезно ограничивать себя в социальной активности", - отметил Ведерников.Ранее 9 ноября губернатор Псковской области сообщал, что план вакцинации в регионе выполнен на 54%.

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html

псковская область

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псковская область, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии