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В Португалии из старых зубных щеток сделают доски для серфинга
В Португалии из старых зубных щеток сделают доски для серфинга - РИА Новости, 13.11.2021
В Португалии из старых зубных щеток сделают доски для серфинга
В португальской Лейрии начали собирать старые зубные щетки, чтобы сделать из них доски для серфинга, адаптированные под людей с инвалидностью, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T07:00
2021-11-13T07:00
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В португальской Лейрии начали собирать старые зубные щетки, чтобы сделать из них доски для серфинга, адаптированные под людей с инвалидностью, сообщает "Европульс".Полученный инвентарь передадут в местную ассоциацию, которая бесплатно раздаст их нуждающимся. Таким образом, инициатива не только расширит переработку пластика, но и поможет людям с инвалидностью приобщаться к спортивной жизни.Пункты сбора старых щеток организовали по всему городу – от библиотек до торговых центров.Серфинг — один из самых популярных видов спорта в Португалии. Местные клубы стремятся сделать его более инклюзивным. Тем не менее, многие из тех, кто хотел бы заниматься, не могут позволить себе покупку адаптированных досок.
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португалия, новости - туризм, туризм
В Португалии из старых зубных щеток сделают доски для серфинга
В Португалии сделают специальные доски для серфинга из переработанного пластика