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Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать
Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать - РИА Новости, 13.11.2021
Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать
Власти Санкт-Петербурга надеются, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если много жителей привьются к 1 декабря и будет действовать РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:37
2021-11-13T13:37
2021-11-13T13:37
распространение коронавируса
санкт-петербург
александр беглов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга надеются, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если много жителей привьются к 1 декабря и будет действовать система QR-кодов, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."В настоящее время в Петербурге ситуация остается сложной, но контролируемой. Мы рассчитываем, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволил достаточно эффективно разорвать большинство эпидцепочек и сократить передачу инфекции", - сказал Ситов, который в субботу участвовал в прямом эфире губернатора Петербурга Александра Беглова на его странице в соцсети "ВКонтакте", где власти отвечали на вопросы пользователей о ситуации с коронавирусом."Если достаточное количество граждан в ближайшее время до 1 декабря привьются, получат первый или второй компонент вакцины, то, когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году нам не придется вводить никаких дополнительных ограничений. Мы на это очень рассчитываем", - добавил Ситов.
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санкт-петербург, александр беглов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать
Власти Петербурга надеются, что ограничения по COVID-19 не придется ужесточать