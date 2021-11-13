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Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать

Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать - РИА Новости, 13.11.2021

Власти Петербурга надеются, что ограничения не придется ужесточать

Власти Санкт-Петербурга надеются, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если много жителей привьются к 1 декабря и будет действовать РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:37

2021-11-13T13:37

2021-11-13T13:37

распространение коронавируса

санкт-петербург

александр беглов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга надеются, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если много жителей привьются к 1 декабря и будет действовать система QR-кодов, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."В настоящее время в Петербурге ситуация остается сложной, но контролируемой. Мы рассчитываем, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволил достаточно эффективно разорвать большинство эпидцепочек и сократить передачу инфекции", - сказал Ситов, который в субботу участвовал в прямом эфире губернатора Петербурга Александра Беглова на его странице в соцсети "ВКонтакте", где власти отвечали на вопросы пользователей о ситуации с коронавирусом."Если достаточное количество граждан в ближайшее время до 1 декабря привьются, получат первый или второй компонент вакцины, то, когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году нам не придется вводить никаких дополнительных ограничений. Мы на это очень рассчитываем", - добавил Ситов.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, александр беглов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии