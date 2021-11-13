https://ria.ru/20211113/mvf-1758809505.html

Названы страны риска: МВФ сказал, сколько мы должны заплатить к 2050 году

Названы страны риска: МВФ сказал, сколько мы должны заплатить к 2050 году - РИА Новости, 13.11.2021

Названы страны риска: МВФ сказал, сколько мы должны заплатить к 2050 году

На этой неделе было обнародовано нечто вроде прозрения, случившегося у аналитиков Международного валютного фонда: в своем исследовании, которое можно перевести... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:00

2021-11-13T08:00

2021-11-13T08:08

экономика

в мире

авторы

экология

повышение цен на металлы

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756372271_0:218:3071:1945_1920x0_80_0_0_77c20ca6a7a3de994dc4f720277ddef8.jpg

На этой неделе было обнародовано нечто вроде прозрения, случившегося у аналитиков Международного валютного фонда: в своем исследовании, которое можно перевести примерно как "Энергетические переходные металлы", Фонд с удивлением обнаружил, что ключевые для так называемого энергетического перехода металлы в ближайшее время рванут в цене до невиданных высот. Речь в исследовании, в частности, идет о меди, никеле, кобальте и литии. Хотя на самом деле это узкий взгляд на вещи. Безусловно, обнаруженные в исследовании тенденции отразятся и на других металлах. И не только на металлах.Дичь ситуации в том, что уже не один и не два года подряд либерал-прогрессисты при полной поддержке всемирного финансового капитала загоняют человечество в стойло будущего "зеленого рая". Но при этом до сих пор никто не удосужился представить не то что обобщенных экономических расчетов осуществления зеленого энергоперехода, нет даже глубоких исследований его отдельных составных частей. И ведь не делаются расчеты даже не столько по причине невозможности их проведения, сколько по причине очевидности результатов, которые заключаются в несостоятельности идеи на базе нынешней технологической платформы.Кажется удивительным, что главный финансовый институт планеты все же решился краешком затронуть эту проблему? С учетом сделанных в итоге специфических выводов это как раз неудивительно. МВФ предлагает стандартное: нужно потерпеть. Мол, да, к 2030 году цены на исследуемые металлы вырастут, но потом все будет хорошо.Итак, в МВФ обнаружили, что энергетический переход требует значительного количества таких металлов, как медь, никель, кобальт и литий. И задались вопросом: являются ли эти металлы ключевым узким местом энергетического перехода?Довольно быстро авторы исследования находят ответ на этот вопрос: да, черт возьми, являются! Цены на эти металлы "достигнут исторического пика за беспрецедентно короткий срок в сценарии с нулевыми выбросами". Потребление этой четверки вырастет очень серьезно: от плюс 60% для меди до более чем 20-кратного для лития. Авторы ожидают, что потребность в батареях увеличится с 0,16 тераватт-часа в 2020-м до 14 тераватт-часов в 2050 году (то есть почти в сто раз). При этом 86 процентов парка автомобилей будут приводиться в движение электричеством.В результате цены на кобальт, литий и никель к 2030 году вырастут на несколько сотен процентов по сравнению со среднегодовым уровнем 2020-го. Заметим, уровнем, который уже существенно выше цен на эти металлы, которые имели место до начала реализации идеи зеленого перехода. Впрочем, диапазоны неопределенности оценки в исследовании предполагают, что, например, цена на кобальт может вырасти не просто на несколько сотен процентов, а в 15 раз!Рост цены на медь до 2030 года авторы ожидают на гораздо более умеренном уровне в 60%. Однако в этой оценке уж очень сильно заставляет усомниться тот факт, что рост цены на 60% медь уже выбрала — в текущем году.Более того, очевидно, что в исследовании не учтены и перипетии, связанные с возможным удорожанием энергии в ходе самого перехода. Энергии, необходимой в том числе для добычи и производства рассматриваемых металлов. Между тем нынешний год наглядно продемонстрировал, к каким скачкам цен на сырье может привести даже очень-очень частичный отказ от использования угля.Кроме того, в исследовании не учтены другие материалы, без которых невозможен энергопереход и потребление которых тоже неизбежно существенно вырастет. Например, графит, ванадий, алюминий и многие другие.Казалось бы, даже из полученных результатов довольно узкого исследования должен был последовать очевидный вывод: слишком дорого, а потому на существующей технологической платформе практически невозможно. Во всяком случае, пока.Но нет. Авторы приходят к выводу, что общий объем производства четырех исследуемых металлов за 20 лет вырастет до 13 триллионов долларов по сравнению с тремя триллионами за 1999-2018 годы. При этом берутся в расчет очень консервативные оценки роста цен на эти металлы. И эти 13 триллионов будут сопоставимы со стоимостью добываемой нефти — она в рамках "нулевого сценария" по выбросам СО2 к 2050 году, по мнению авторов, сократится с 42 триллионов долларов за 1999-2018 годы до 13 триллионов в 2021-2040-м. Более того, почему-то в исследовании делается, мягко говоря, неочевидный вывод о том, что после 2030 года цены на медь, кобальт, никель и литий расти перестанут. А потому, мол, нужно потерпеть — деньги на энергопереход перекинуть из сферы добычи углеводородов, и дело в шляпе. То есть главное — ввязаться в драку, а дальше как-то оно будет.На самом деле вывод у вроде бы изначально серьезного исследования получился анекдотичным. А точнее, абсолютно заказным, направленным на дальнейшее проталкивание зеленой повестки.Ну и, наконец, пару слов о самом энергетическом переходе в его практической плоскости. Майнинг одного только биткоина сегодня обходится планете в 121 тераватт-час электроэнергии в год. Это превышает энергопотребление таких стран, как Нидерланды, Аргентина или ОАЭ. И до тех пор, пока сильные мира сего, управляемые ими зеленые и прочая толпа либерал-прогрессистов не борется с этим явлением (которое представляет собой напрасную трату энергии, большая часть которой добывается на Земле из ископаемого топлива), говорить о серьезности целей энергоперехода, связанных с углеродной нейтральностью, стабилизацией температуры планеты Земля и так далее, можно только с очень большой натяжкой. Все не то, чем кажется.

https://ria.ru/20211011/energetika-1753919658.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/gaz-1755488166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/metall-1596808838.html

https://ria.ru/20211108/energoperekhod-1757994286.html

https://ria.ru/20211022/energoperekhod-1755764065.html

https://ria.ru/20211030/energetika-1756991495.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

экономика, в мире, авторы, экология, повышение цен на металлы, мвф