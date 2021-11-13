https://ria.ru/20211113/miting-1758932954.html

Экоактивисты вышли на митинг в Берлине

Экоактивисты вышли на митинг в Берлине - РИА Новости, 13.11.2021

Экоактивисты вышли на митинг в Берлине

Несколько сотен человек приняли участие в митинге в центре Берлина в защиту климата и атомной энергетики в субботу, передает с места событий корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:53

2021-11-13T17:53

2021-11-13T19:44

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в митинге в центре Берлина в защиту климата и атомной энергетики в субботу, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Ранее в полиции Берлина сообщили РИА Новости, что в акции запланировано участие до 300 человек.В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики в 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Как заявило весной текущего года Минэкономики ФРГ, компании-операторы атомных станций получат компенсации в размере 2,43 миллиарда евро.Как заявили РИА Новости организаторы берлинской акции, они уже в течение трех лет проводят аналогичные мероприятия в разных европейских городах. В Германии активисты представлены ассоциацией Nuklearia. Однако в акции в Берлине приняли участие также польские и французские активисты."Атомная энергетика относительно мало загрязняет окружающую среду, выхлопы СО2 составляют всего 12 грамм на киловатт-час. Швеция и Франция, которые используют АЭС, относятся к промышленным странам с наименьшими выхлопами СО2. Германия должна одуматься. Нельзя ставить только на газ и нефть в энергетическом переходе", - заявили РИА Новости участники акции."Я поддерживаю сохранение атомной энергетики. Нам обещают снижение цен на электроэнергию. Как это может произойти, если мы отказываемся от атома, угля и вообще ископаемых источников вроде нефти и газа?" - заявил РИА Новости житель Берлина, который пришел поддержать митингующих.

https://ria.ru/20211029/geyts-1756864597.html

https://ria.ru/20211110/frantsiya-1758462032.html

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в мире, экология, атомная энергетика, берлин (город), франция, швеция, ангела меркель, климат, аэс "фукусима", минэкономики фрг