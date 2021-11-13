17:53 13.11.2021 (обновлено: 19:44 13.11.2021)
Экоактивисты вышли на митинг в Берлине
Экоактивисты вышли на митинг в защиту климата и атомной энергетики в Берлине
© РИА НовостиМитинг в защиту климата и атомной энергетики в Берлине
© РИА Новости
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в митинге в центре Берлина в защиту климата и атомной энергетики в субботу, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Ранее в полиции Берлина сообщили РИА Новости, что в акции запланировано участие до 300 человек.
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В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики в 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Как заявило весной текущего года Минэкономики ФРГ, компании-операторы атомных станций получат компенсации в размере 2,43 миллиарда евро.
Как заявили РИА Новости организаторы берлинской акции, они уже в течение трех лет проводят аналогичные мероприятия в разных европейских городах. В Германии активисты представлены ассоциацией Nuklearia. Однако в акции в Берлине приняли участие также польские и французские активисты.
"Атомная энергетика относительно мало загрязняет окружающую среду, выхлопы СО2 составляют всего 12 грамм на киловатт-час. Швеция и Франция, которые используют АЭС, относятся к промышленным странам с наименьшими выхлопами СО2. Германия должна одуматься. Нельзя ставить только на газ и нефть в энергетическом переходе", - заявили РИА Новости участники акции.
"Я поддерживаю сохранение атомной энергетики. Нам обещают снижение цен на электроэнергию. Как это может произойти, если мы отказываемся от атома, угля и вообще ископаемых источников вроде нефти и газа?" - заявил РИА Новости житель Берлина, который пришел поддержать митингующих.
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