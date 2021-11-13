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WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа - РИА Новости, 13.11.2021
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:31
2021-11-13T02:31
в мире
сша
дональд трамп
сергей миллиан
фбр
россия
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в редакционной статье газеты.Этот шаг газета предприняла после того, как Минюст США предъявил обвинения в даче ложных показаний ФБР российскому гражданину Игорю Данченко, который стал основным автором доклада. Как говорится в обвинительном заключении, Данченко никогда на самом деле не общался с Миллианом и сфабриковал содержание предполагаемого разговора с ним. Именно Миллиану в досье приписываются утверждения о том, что Трамп был в "сговоре" с Россией и что он развлекался с проститутками в московском отеле и притом мог попасть на видео российских спецслужб. Из этих утверждений выросло "российское расследование", которое по итогам двухлетнего разбирательства не смогло установить какого-либо сговора между Трампом и Москвой.Главный редактор газеты Салли Базби заявила, что Washington Post больше "не может ручаться за точность" статей о Миллиане."Заголовок статьи был исправлен, места с упоминанием Миллиана как источника были удалены, также было удалено сопровождающее статью видео", - говорится в сообщении газеты. Были исправлены и другие статьи, которые издание не упоминает.Газета признала, что заявления, будто Трамп имел дело с проститутками в Москве, не были подтверждены. Данченко в докладе ссылается на два источника, одним из которых был Миллиан, но ФБР заявило, что разговора с Миллианом не было. Другой потенциальный источник - лоббист, близко примыкающий к Демократической партии США, чье имя в обвинительном заключении не названо.По словам главного редактора газеты, обвинения против Данченко "создали сомнения" относительно того, что Миллиан мог быть источником досье.Газета убрала упоминания о Миллиане из своих онлайн-архивов.Исправления часто появляются в американских СМИ, однако отзыв основных утверждений в статьях встречается редко."Не могу сразу припомнить подобного случая, уж по крайней мере исторического случая, который привел к долгим спорам", - заявил в этой связи газете Джозеф Кэмпбелл, профессор истории журналистики в Американском университете в Вашингтоне.Cам Миллиан заявил, что стал жертвой "Рашагейта" - дела о несуществующем сговоре с Россией."Пока что моя история - самая интересная и безумная из всех историй жертв "Рашагейта". Пока что ноль извинений со стороны злоумышленников, которых поймали с поличным", - написал Миллиан в Twitter.
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в мире, сша, дональд трамп, сергей миллиан, фбр, россия
02:31 13.11.2021
 
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа

Washington Post исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа

© Фото : предоставил Сергей МиллианПрезидент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан с Дональдом Трампом
Президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : предоставил Сергей Миллиан
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в редакционной статье газеты.
"Washington Post в пятницу предприняла необычный шаг, исправив и удалив значительную часть двух статей, опубликованных в марте 2017-го и феврале 2019 года, которые идентифицировали белорусско-американского бизнесмена как ключевого источника "Досье Стила" - сборника в основном не подтвержденных утверждений о том, что у российских властей была компрометирующая информация о тогдашнем кандидате в президенты Дональде Трампе", - говорится в заявлении газеты. Также было исправлено около дюжины других статей.
Этот шаг газета предприняла после того, как Минюст США предъявил обвинения в даче ложных показаний ФБР российскому гражданину Игорю Данченко, который стал основным автором доклада. Как говорится в обвинительном заключении, Данченко никогда на самом деле не общался с Миллианом и сфабриковал содержание предполагаемого разговора с ним. Именно Миллиану в досье приписываются утверждения о том, что Трамп был в "сговоре" с Россией и что он развлекался с проститутками в московском отеле и притом мог попасть на видео российских спецслужб. Из этих утверждений выросло "российское расследование", которое по итогам двухлетнего разбирательства не смогло установить какого-либо сговора между Трампом и Москвой.
Главный редактор газеты Салли Базби заявила, что Washington Post больше "не может ручаться за точность" статей о Миллиане.
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"Заголовок статьи был исправлен, места с упоминанием Миллиана как источника были удалены, также было удалено сопровождающее статью видео", - говорится в сообщении газеты. Были исправлены и другие статьи, которые издание не упоминает.
Газета признала, что заявления, будто Трамп имел дело с проститутками в Москве, не были подтверждены. Данченко в докладе ссылается на два источника, одним из которых был Миллиан, но ФБР заявило, что разговора с Миллианом не было. Другой потенциальный источник - лоббист, близко примыкающий к Демократической партии США, чье имя в обвинительном заключении не названо.
По словам главного редактора газеты, обвинения против Данченко "создали сомнения" относительно того, что Миллиан мог быть источником досье.
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Газета убрала упоминания о Миллиане из своих онлайн-архивов.
Исправления часто появляются в американских СМИ, однако отзыв основных утверждений в статьях встречается редко.
"Не могу сразу припомнить подобного случая, уж по крайней мере исторического случая, который привел к долгим спорам", - заявил в этой связи газете Джозеф Кэмпбелл, профессор истории журналистики в Американском университете в Вашингтоне.
Cам Миллиан заявил, что стал жертвой "Рашагейта" - дела о несуществующем сговоре с Россией.
"Пока что моя история - самая интересная и безумная из всех историй жертв "Рашагейта". Пока что ноль извинений со стороны злоумышленников, которых поймали с поличным", - написал Миллиан в Twitter.
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