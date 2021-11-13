https://ria.ru/20211113/millian-1758869982.html

WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа

WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа - РИА Новости, 13.11.2021

WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа

Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T02:31

2021-11-13T02:31

2021-11-13T02:31

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в редакционной статье газеты.Этот шаг газета предприняла после того, как Минюст США предъявил обвинения в даче ложных показаний ФБР российскому гражданину Игорю Данченко, который стал основным автором доклада. Как говорится в обвинительном заключении, Данченко никогда на самом деле не общался с Миллианом и сфабриковал содержание предполагаемого разговора с ним. Именно Миллиану в досье приписываются утверждения о том, что Трамп был в "сговоре" с Россией и что он развлекался с проститутками в московском отеле и притом мог попасть на видео российских спецслужб. Из этих утверждений выросло "российское расследование", которое по итогам двухлетнего разбирательства не смогло установить какого-либо сговора между Трампом и Москвой.Главный редактор газеты Салли Базби заявила, что Washington Post больше "не может ручаться за точность" статей о Миллиане."Заголовок статьи был исправлен, места с упоминанием Миллиана как источника были удалены, также было удалено сопровождающее статью видео", - говорится в сообщении газеты. Были исправлены и другие статьи, которые издание не упоминает.Газета признала, что заявления, будто Трамп имел дело с проститутками в Москве, не были подтверждены. Данченко в докладе ссылается на два источника, одним из которых был Миллиан, но ФБР заявило, что разговора с Миллианом не было. Другой потенциальный источник - лоббист, близко примыкающий к Демократической партии США, чье имя в обвинительном заключении не названо.По словам главного редактора газеты, обвинения против Данченко "создали сомнения" относительно того, что Миллиан мог быть источником досье.Газета убрала упоминания о Миллиане из своих онлайн-архивов.Исправления часто появляются в американских СМИ, однако отзыв основных утверждений в статьях встречается редко."Не могу сразу припомнить подобного случая, уж по крайней мере исторического случая, который привел к долгим спорам", - заявил в этой связи газете Джозеф Кэмпбелл, профессор истории журналистики в Американском университете в Вашингтоне.Cам Миллиан заявил, что стал жертвой "Рашагейта" - дела о несуществующем сговоре с Россией."Пока что моя история - самая интересная и безумная из всех историй жертв "Рашагейта". Пока что ноль извинений со стороны злоумышленников, которых поймали с поличным", - написал Миллиан в Twitter.

https://ria.ru/20211110/danchenko-1758441384.html

https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html

https://ria.ru/20211105/danchenko-1757761102.html

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в мире, сша, дональд трамп, сергей миллиан, фбр, россия