https://ria.ru/20211113/millian-1758869982.html
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа - РИА Новости, 13.11.2021
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:31
2021-11-13T02:31
2021-11-13T02:31
в мире
сша
дональд трамп
сергей миллиан
фбр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140977/12/1409771247_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_8925aa3aaa0a030255815275be957b4f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан был источником компромата на Дональда Трампа, говорится в редакционной статье газеты.Этот шаг газета предприняла после того, как Минюст США предъявил обвинения в даче ложных показаний ФБР российскому гражданину Игорю Данченко, который стал основным автором доклада. Как говорится в обвинительном заключении, Данченко никогда на самом деле не общался с Миллианом и сфабриковал содержание предполагаемого разговора с ним. Именно Миллиану в досье приписываются утверждения о том, что Трамп был в "сговоре" с Россией и что он развлекался с проститутками в московском отеле и притом мог попасть на видео российских спецслужб. Из этих утверждений выросло "российское расследование", которое по итогам двухлетнего разбирательства не смогло установить какого-либо сговора между Трампом и Москвой.Главный редактор газеты Салли Базби заявила, что Washington Post больше "не может ручаться за точность" статей о Миллиане."Заголовок статьи был исправлен, места с упоминанием Миллиана как источника были удалены, также было удалено сопровождающее статью видео", - говорится в сообщении газеты. Были исправлены и другие статьи, которые издание не упоминает.Газета признала, что заявления, будто Трамп имел дело с проститутками в Москве, не были подтверждены. Данченко в докладе ссылается на два источника, одним из которых был Миллиан, но ФБР заявило, что разговора с Миллианом не было. Другой потенциальный источник - лоббист, близко примыкающий к Демократической партии США, чье имя в обвинительном заключении не названо.По словам главного редактора газеты, обвинения против Данченко "создали сомнения" относительно того, что Миллиан мог быть источником досье.Газета убрала упоминания о Миллиане из своих онлайн-архивов.Исправления часто появляются в американских СМИ, однако отзыв основных утверждений в статьях встречается редко."Не могу сразу припомнить подобного случая, уж по крайней мере исторического случая, который привел к долгим спорам", - заявил в этой связи газете Джозеф Кэмпбелл, профессор истории журналистики в Американском университете в Вашингтоне.Cам Миллиан заявил, что стал жертвой "Рашагейта" - дела о несуществующем сговоре с Россией."Пока что моя история - самая интересная и безумная из всех историй жертв "Рашагейта". Пока что ноль извинений со стороны злоумышленников, которых поймали с поличным", - написал Миллиан в Twitter.
https://ria.ru/20211110/danchenko-1758441384.html
https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html
https://ria.ru/20211105/danchenko-1757761102.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140977/12/1409771247_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_5eefb6784ea11fd59464531aaa722abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, сергей миллиан, фбр, россия
WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
Washington Post исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости.
Газета Washington Post
исправила утверждения в своих статьях, что бизнесмен Сергей Миллиан
был источником компромата на Дональда Трампа
, говорится в редакционной статье газеты.
"Washington Post в пятницу предприняла необычный шаг, исправив и удалив значительную часть двух статей, опубликованных в марте 2017-го и феврале 2019 года, которые идентифицировали белорусско-американского бизнесмена как ключевого источника "Досье Стила" - сборника в основном не подтвержденных утверждений о том, что у российских властей была компрометирующая информация о тогдашнем кандидате в президенты Дональде Трампе", - говорится в заявлении газеты. Также было исправлено около дюжины других статей.
Этот шаг газета предприняла после того, как Минюст США
предъявил обвинения в даче ложных показаний ФБР
российскому гражданину Игорю Данченко, который стал основным автором доклада. Как говорится в обвинительном заключении, Данченко никогда на самом деле не общался с Миллианом и сфабриковал содержание предполагаемого разговора с ним. Именно Миллиану в досье приписываются утверждения о том, что Трамп был в "сговоре" с Россией
и что он развлекался с проститутками в московском отеле и притом мог попасть на видео российских спецслужб. Из этих утверждений выросло "российское расследование", которое по итогам двухлетнего разбирательства не смогло установить какого-либо сговора между Трампом и Москвой
.
Главный редактор газеты Салли Базби заявила, что Washington Post больше "не может ручаться за точность" статей о Миллиане.
"Заголовок статьи был исправлен, места с упоминанием Миллиана как источника были удалены, также было удалено сопровождающее статью видео", - говорится в сообщении газеты. Были исправлены и другие статьи, которые издание не упоминает.
Газета признала, что заявления, будто Трамп имел дело с проститутками в Москве, не были подтверждены. Данченко в докладе ссылается на два источника, одним из которых был Миллиан, но ФБР заявило, что разговора с Миллианом не было. Другой потенциальный источник - лоббист, близко примыкающий к Демократической партии США, чье имя в обвинительном заключении не названо.
По словам главного редактора газеты, обвинения против Данченко "создали сомнения" относительно того, что Миллиан мог быть источником досье.
Газета убрала упоминания о Миллиане из своих онлайн-архивов.
Исправления часто появляются в американских СМИ, однако отзыв основных утверждений в статьях встречается редко.
"Не могу сразу припомнить подобного случая, уж по крайней мере исторического случая, который привел к долгим спорам", - заявил в этой связи газете Джозеф Кэмпбелл, профессор истории журналистики в Американском университете в Вашингтоне.
Cам Миллиан заявил, что стал жертвой "Рашагейта" - дела о несуществующем сговоре с Россией.
"Пока что моя история - самая интересная и безумная из всех историй жертв "Рашагейта". Пока что ноль извинений со стороны злоумышленников, которых поймали с поличным", - написал Миллиан в Twitter
.