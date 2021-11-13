https://ria.ru/20211113/luna-25-1758870976.html

В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"

В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки" - РИА Новости, 13.11.2021

В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"

Запуск в 2022 году межпланетной станции Луна-25 позволит России вырваться вперед в "лунной гонке", заявил на совете РАН по космосу заведующий лабораторией ИКИ... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:28

2021-11-13T03:28

2021-11-13T03:28

российская академия наук

космос - риа наука

россия

максим литвак

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запуск в 2022 году межпланетной станции Луна-25 позволит России вырваться вперед в "лунной гонке", заявил на совете РАН по космосу заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак."Если эта миссия (Луна-25) будет реализована, то мы здесь сможем вырваться вперед не только китайцев, но и других претендентов этой лунной гонки", - считает Литвак. "В ближайшие несколько лет таких китайских аналогов (аппарату Луна-25) пока нет", уточняет он."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Старт "Луны-25" намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславский, а резервный — юго-западнее кратера Манцини.

https://ria.ru/20210412/luna-25-1727601421.html

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российская академия наук, космос - риа наука, россия, максим литвак