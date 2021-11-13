Лукашенко считает, что ЕС перестал выполнять договор о реадмиссии
Лукашенко: ЕС, введя санкции против Белоруссии, перестал выполнять договор о реадмиссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС, введя санкции против Белоруссии, перестал выполнять договор о реадмиссии, но Минск не намерен нести дополнительные расходы.
"И главное, мы же с ними (ЕС - ред.) недавно заключили договор о реадмиссии. По этому договору значит, что, если туда кто-то через нас убежал, а за прошлый или позапрошлый год всего 80 человек через нас прошло (за год – 80, а сейчас за сутки больше 2 тысяч проходит туда из Беларуси, по их данным… Мы точных данных не имеем, но думаю, что это так). Так вот, 80 человек – за год. Я сказал: "Хорошо, во-первых, мы с Россией должны договориться и с Украиной: если от них пришли, то мы им должны передать", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".
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"Договорились, заключили договор. По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по реадмиссии заберем. И, введя против нас санкции, они все это бросили и не финансируют, и не строят эти так называемые лагеря", - отметил Лукашенко.
По его словам, Белоруссия не будет выделять дополнительное финансирование на мигрантов.
"Нет, так я и не буду это делать! Они нарушили, они вышли из этого договора, поэтому взятки гладки, как в народе говорят. Я к этому не имею никакого отношения. Бегут – пусть бегут. Как это? Что, я их к себе верну и анклавы здесь создам? У меня и так проблем хватает", - сказал президент Белоруссии.