https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758919389.html

Лукашенко считает, что ЕС перестал выполнять договор о реадмиссии

Лукашенко считает, что ЕС перестал выполнять договор о реадмиссии - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко считает, что ЕС перестал выполнять договор о реадмиссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС, введя санкции против Белоруссии, перестал выполнять договор о реадмиссии, но Минск не намерен нести... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:52

2021-11-13T15:52

2021-11-13T15:52

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС, введя санкции против Белоруссии, перестал выполнять договор о реадмиссии, но Минск не намерен нести дополнительные расходы."И главное, мы же с ними (ЕС - ред.) недавно заключили договор о реадмиссии. По этому договору значит, что, если туда кто-то через нас убежал, а за прошлый или позапрошлый год всего 80 человек через нас прошло (за год – 80, а сейчас за сутки больше 2 тысяч проходит туда из Беларуси, по их данным… Мы точных данных не имеем, но думаю, что это так). Так вот, 80 человек – за год. Я сказал: "Хорошо, во-первых, мы с Россией должны договориться и с Украиной: если от них пришли, то мы им должны передать", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона"."Договорились, заключили договор. По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по реадмиссии заберем. И, введя против нас санкции, они все это бросили и не финансируют, и не строят эти так называемые лагеря", - отметил Лукашенко.По его словам, Белоруссия не будет выделять дополнительное финансирование на мигрантов."Нет, так я и не буду это делать! Они нарушили, они вышли из этого договора, поэтому взятки гладки, как в народе говорят. Я к этому не имею никакого отношения. Бегут – пусть бегут. Как это? Что, я их к себе верну и анклавы здесь создам? У меня и так проблем хватает", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20211014/zakon-1754476208.html

https://ria.ru/20210706/readmissiya-1740106751.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия