https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758918478.html
Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией
Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:43
2021-11-13T15:43
2021-11-13T15:43
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии."Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция – это обязательно объединение, то время сейчас поменялось... Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."А самое главное. Мы сейчас работаем фактически - да, есть споры, как я сказал, противоречия, а что, внутри России их нет? И между нами есть. Но мы работаем как одно государство", - добавил он.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911807.html
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белоруссия, александр лукашенко, россия
Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией
Лукашенко призвал не пугать людей тем, что из-за интеграции Белоруссия утратит суверенитет