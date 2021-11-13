https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758918478.html

Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией

Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:43

2021-11-13T15:43

2021-11-13T15:43

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии."Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция – это обязательно объединение, то время сейчас поменялось... Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."А самое главное. Мы сейчас работаем фактически - да, есть споры, как я сказал, противоречия, а что, внутри России их нет? И между нами есть. Но мы работаем как одно государство", - добавил он.

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911807.html

белоруссия

россия

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2021

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белоруссия, александр лукашенко, россия