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Многодетный отец задержан в Ленобласти по подозрению в развратных действиях
Многодетный отец задержан в Ленобласти по подозрению в развратных действиях - РИА Новости, 13.11.2021
Многодетный отец задержан в Ленобласти по подозрению в развратных действиях
Уголовное дело о развратных действиях возбуждено в отношении мужчины, задержанного в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T18:23
2021-11-13T18:23
2021-11-13T18:29
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о развратных действиях возбуждено в отношении мужчины, задержанного в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, задержанный является многодетным отцом. По данным источника, у него девять детей, из них пятеро приемных.Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Сланцевского городского прокурора, сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20211113/delo-1758924383.html
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происшествия, ленинградская область
18:23 13.11.2021 (обновлено: 18:29 13.11.2021)
Многодетный отец задержан в Ленобласти по подозрению в развратных действиях
Многодетного отца задержали по подозрению в развратных действиях в Ленинградской области